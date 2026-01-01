2025 yılı Mobiliyum faaliyet raporu ve istişare için tüm basın mensuplarını biraraya getiren Mobiliyum yönetim kurulu başkanı Talha Timur Han, en büyük hayalini bir kez daha dile getirip vurguladı.

Mobiliyum'da düzenlenen samimi ortamda gerçekleşen kahvaltıda Başkan Timur Han, en büyük hayalini açıkladı.

Kahvaltının ardından açıklama yapan Mobiliyum'un Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han, "En büyük hayallerim den biri olan 2016 yılından itibaren söylediğim ve söylemeye devam edeceğim hayalim olan İstanbul fuarının daha büyüğü ve daha etkilisini şehrimizde bütün paydaşların ortak akıl ve aynı masada herkesin gereken maddi ve manevi tüm katkıyı ve fazlasını vererek gerek Belediyemiz gerek Ticaret odamız İMOS'umuz, Mobilyacılar Odamız, Mobiliyum'umuzla, İMOTİM, Wobilimo ve o güzergâhla birlikte Ertuğrulgazi caddesini de dahil ederek gerekli bütçeyi de oluşturarak, şehre hava katacak ulusalda ses getirebilecek, 15 gün boyunca sürecek mobilya festivali yâda şenliği adı altında gerekirse konserlerde ekleyerek tüm yurt dışı ve yurt içi müşterisinide şehrimizde ağırlayarak şehir ekonomisine de katkı koyabilmek ve her sene İnegöl mobilya üreticilerinin İstanbul'da her yıl harcanılan yaklaşık 1 milyar TL üstü paranın da şehrimizde kalmasını sağlamak. Şehrin tüm dinamikleriyle Türkiye'nin mobilya fuar merkezi olmak hedefimiz olmalı. Gelin hep beraber bu hedefi gerçekleştirelim." dedi.

DEV KONFERANS SALONU AÇILIYOR

Başkan Han, yeni konferans salonunda da sona gelindiğini belirterek,"Bölgenin en modern ve donanımlı, üyelerimizin de kullanabileceği 200 kişilik konferans salonun da inşasının yüzde 95'ini bitirdiğimizi yaklaşık 45 gün içinde üyelerimizle 2026 yılının istişare toplantısında orada buluşarak açılışımızı yapacağız. Bu konferans salonumuzla birlikte gerek yerel basın mensupları, gerekse üyelerimizle daha sık bir araya gelip istişare etme imkanıda bulmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK RESTORANT SALONU AÇILACAK

Başkan Han, 1000 metre kare alana sahip lüks restorantı da 3 ay içinde hizmete açmayı planladıklarının altını çizerek, restorandan üyelerin yanı sıra vatandaşlar ve misafirlerin de yararlanabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: BÜLTEN