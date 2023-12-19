İHRACAT MALLARINI ÇALDI

Bisikletli hırsız en son önceki gün Mahmudiye Mahallesi Büyük Sanayi Şen Sokak’ta sandalye üretimi yapan bir firmaya dadandı. Hırsız, sevkiyata hazır bekletilen kutu içinde ki sandalyelerden çalmıştı. Sandalye dolu kutuyu 30 saniye içerisinde yüklenip ortadan sessiz sedasız kaybolan Yiğitcan A.'nın birçok suçtan dolayı arandığı tespit edildi. Daha önce kesinleşmiş 11 yıl cezası olan şahsı, saklandığı yerde İnegöl Jandarması tarafından yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan hırsızlık zanlısı yapılan sorgulamasının ardından İnegöl Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı, karıştığı farklı hırsızlık olaylarından dolayı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

ESNAF RAHATLADI

Tutuklama kararından sonra hakkında suç duyurusu yapılmamış farklı yeni hırsızlık olaylarına da karıştığı tespit edilen zanlının tutuklanması mobilya sanayi esnafını da rahatlattı.

Esnaflar güvenlik güçlerine teşekkür ederken, bisikletli hırsızla ilgili yapılacak şikayetlerin cezanın verilmesinde önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Bilindiği üzere gazetemizde de haberini yaptığımız hırsızlık olayında, bisikleti ile gelen zanlı, büyük kutuları bisikletine yükleyip bölgeden kaçıyordu. Güvenlik kameralarınca görüntülenen olay, dikkat çekmişti.