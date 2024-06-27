Dünya Gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz yıllarda özellikle düğün sezonunda hareketli günler yaşayan mobilya sektörü, bu yılı beklentilerin altında seyrediyor. Alım gücünün düşmesi ile birlikte kredi kartlı satışlara getirilen taksit sınırlandırması mobilya alışverişi vatandaşın gözünde ötelenen grubuna girdi. Düğün sezonunda da istediğini bulamayan mobilya sektörü, yüzde 50 indirim, maliyetine satışlar gibi çeşitli kampanyalarla süreci atlatmaya çalışıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre çok zorlu bir dönem geçirildiğini söyleyen Modoko Başkanı Koray Çalışkan, “Aslında mobilya almanın şimdi tam zamanı diyebiliriz. Çünkü satışlarda yaşanan durgunluğa çare bulmak adına maliyetine satışlar yapılıyor” dedi.

Son üretim ve tüketim enflasyon oranlarına bakıldığında maliyet artmasına rağmen mobilyacının bunu fiyatlarına yansıtmadığını söyleyen Çalışkan, geçen yıla göre fiyat farkının maksimum yüzde 20 olduğunu belirtti.

MASKO’DA 100 BİN KONUTA İNDİRİM KATALOĞU

İstanbul İkitelli’de bulunan ve toplam 483 bin metrekare alana kurulan Masko Mobilya Kenti’nde ekonomik sıkıntılar kampanyalarla aşılmaya çalışılıyor. 778 mağazanın bulunduğu Masko’da, sadece iç satışlar değil ihracat ciroları da düştü. “Bu yıl tüm sektörlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve enflasyonist baskı, bizim sektörümüzde de büyük bir sıkıntıya yol açtı” diyen Masko Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, geçen yıla oranla işlerin düştüğünü söyledi. Maliyet artışlarını aynı oranda etiketlere yansıtmadıklarını söyleyen Mutlu, geçmiş yıllara oranla çarşıda yüzde 30-40’lık cirosal kayıp yaşandığını kaydetti. Mutlu, “Bunu aşmak adına MASKO olarak reklam çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir indirim kataloğu hazırladık. Bu şu anda 100 bin konuta dağıtılıyor” dedi. Sıkıntılı sürecin yıl sonuna kadar devam edeceğini dile getiren Mutlu, faiz oranlarının yavaş yavaş gevşeyip düşmesiyle piyasanın biraz daha rahatlayıp açılacağını söyledi.

MODOKO’YA EVLİLİK PAKETİ İLE ‘CAN SUYU’

Geçtiğimiz ay ‘Modoko Sanal Çadır Günleri’ başlatılan çarşıda, evlenecek çiftlere yönelik %55’lere varan oranda indirim kampanyası düzenlendi. Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, “Taksitlerin azaldığı bir ortamda evlenecek çiftlerin ya da mobilya almak isteyen kişilerin alım güçlerini kolaylaştırabilmek için kampanya düzenledik. Mobilyacılarımızın üretim maliyetlerinin altında bir fiyatla ürünlerini satarken yapmış olduğumuz bu kampanyayla sektörümüze can suyu vereceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Kaynak: Dünya Gazetesi