Türkiye’nin en köklü mobilya ve dekorasyon fuarı konumunda olan MODEF Fuarı 22 Nisan’da kapılarını 50. Kez mobilya profesyonellerine açacak. 171 firmanın ürünlerini sergileyeceği fuarla alakalı hazırlıklarda sona gelindi.

Fuar ile alakalı bilgi veren İTSO ve MODEF Yönetim Kurulu başkanı Yavuz Uğurdağ “MODEF İnegöl mobilya markasının bilinirliği ve piyasada tercih edilen bir marka olması için yıllardır şehrimize hizmet eden en önemli organizasyondur. Yapılmaya başlandığı ilk günden bu yana gerek ülkemizden gerekse dünyadan binlerce mobilya profesyonelini ilçemizde ağırladık. Pek çok marka olmuş firmamızın büyüme mayaları fuarlarımız ile birlikte oldu. MODEF dün olduğu gibi bugünde nasip olursa gelecekte de İnegöl Mobilyasının tanıtımı için en önemli aktivite olmaya devam edecektir.” Dedi.

Fuarda 171 firmanın ürünlerini sergileyeceğinin altını çizen Uğurdağ “Fuarımızda alan kısıtları sebebiyle yer verebildiğimiz firma sayısı belli ancak fuar sadece fuar alanında olmuyor. Fuar sayesinde İnegöl’e gelen insanlar hem mobilya caddelerimizi hem mobilya ticaret merkezlerimizi de ziyaret ediyorlar. İnegöl fiziki olarak gezmesi rahat ve ürün çeşitliliği olarak ülkemizde başka hiçbir şehrin sunmadığı fırsatları mobilya profesyonellerine sunuyor. Bu sebeple fuarımızı kentçe sahiplenip alacağımız faydayı maksimuma çıkarmaya çalışmamız lazım.” Diye konuştu.

Fuar ile alakalı ulusal medya ve sosyal medyada yoğun bir tanıtım çalışması yaptıklarını belirten Başkan Uğurdağ “MODEF yapısı gereği kâr amacı güderek iş yapan bir kurum değil. Biz mobilyacılardan topladığımız bedelleri yine mobilyacımızın faydasına harcamayı kendisine misyon edinmiş bir kurumuz. Bu fuar içinde toplanan bedeller alım heyeti, reklam gibi alanlarda harcanıyor. Biz MODEF olarak kendi üstümüze düşenleri yapmaya azami gayret sarf ediyoruz inşallah mobilyacılarımızda gerek ürünleri gerek sunumları gerekse de genel hazırlıkları ile fuarda kentimizi iyi temsil ederler ve hep beraber bereketli bir fuar haftasını tamamlarız.” Diyerek sözlerini noktaladı.