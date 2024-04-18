Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile ilişkisi bilinen Monica Lewinsky, skandala karışmış stajyerden bir aktiviste evrilen yolunu ve siber zorbalıkla mücadele etmekteki tecrübelerini anlatmak için İstanbul’a gelecek. Lewinsky, Türkiye’de sağlık ve turizm yatırımları yapan Hindistan’ın tanınmış iş insanı Agnivesh Agarwal’ın davetlisi olarak İstanbul’u ziyaret edecek.

Beyaz Saray’da 21 yaşında stajyer olarak işe başlayan ve 1995 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile ilişkisi ile dünya gündeminde uzunca süre yer alan Monica Lewinsky, Haziran ayında siber zorbalık, taciz konularındaki deneyimlerini paylaşmak ve bazı sağlık kuruluşlarını ziyaret etmek için İstanbul’a gelecek.

Türkiye’de de yatırımlar yapan Hindistan’ın tanınmış işadamlarından Agnivesh Agarwal ve Primeks Medical’ın konuğu olacak olan Lewinsky, siyasi bir skandala karışmış genç bir stajyerden bir aktiviste giden yolculuğunu ve siber zorbalığın yönetimi konusunda bir konuşma yapacak. Lewinsky, yıllar boyunca acımasız saldırılara maruz kaldığını belirterek çevrimiçi zorbalığın, kamuoyunda utandırmanın tehlikelerine ışık tutmak isteğini ve dijital çağda şefkat ve empatiye duyulan acil ihtiyacı vurguluyor.

’In Real Life’ isimli zorbalığı önleme girişiminin kurucusu olan Lewinsky daha güvenli bir sosyal medya ortamı, dijital esneklik, zorbalığı önleme, mahremiyetin korunması, açık görüşmeler yoluyla utancın üstesinden gelinmesi, çevrimiçi tacizin ciddi sonuçları, ve çevrimiçi etkileşimlerde adalet ve eşitliğin teşvik edilmesi gibi konuları ele alacak.

Türkiye’de portföyümü sağlık ve wellness alanlarına genişletmek isteğini belirten Agarwal, tutkusunun medikal turizm ve bakım olduğunu belirterek "Türkiye, bunun için inanılmaz bir ülke ve bu yüzden Türkiye’deki portföyümü sağlık ve wellness alanlarında genişletiyorum" dedi.

Vedanta Resources’ın küresel kaynak devi ve yan kuruluşu Fujairah Gold’un sahibi olan Agarwal ailesinin üyesi olan Agnivesh Agarwal, Primeks Medical’in de kurucularından. Psikolojik refah, mesleki sağlık hizmetleri, kadın ve gençlerin gelişimi, sosyal refah ve taban düzeyinde sporları içeren girişimleri ile öne çıkıyor.