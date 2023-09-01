Takıntılarınızı görmezden gelmeyi veya durdurmayı deneyebilirsiniz, ancak bu sadece sıkıntı ve endişenizi arttırır. Nihayetinde, stresinizi hafifletmeye çalışmak için kompulsif eylemler yapmaya yönelirsiniz. Rahatsız edici düşünceleri veya dürtülerini göz ardı etme veya yok etme çabalarına rağmen, geri gelmeye devam ederler. Daha çok sürekli davranışa yol açar – Buda OKB’nin kısır döngüsüdür.

OKB’nin Türleri

Kontaminasyon: Kir, mikroplar, yapışkan maddeler veya kimyasallarla (örn. Ev temizleyicileri) temas etme veya “kirli” veya “kontamine” öğelere dokunduktan sonra hastalanma veya başkalarının hastalanma korkusu veya sıkıntısı

Kendine veya başkalarına kazara zarar: Dikkatsizliğe karşı kendinize veya başkalarına zarar verme korkusu. Örneğin, “ tezgahı düzgün temizlemediysem ve üzerinde hala mikroplar varsa ve annem benim yüzümden hastalanırsa!”

Simetri ve doğruluk: Öğelerin belirli bir şekilde sipariş edilmesi gerekir (örneğin, renge, boyuta veya belirli bir yöne bakacak şekilde). Bu tür saplantılara sahip çocuklar ve gençler ya “doğru hissetmiyor” ya da kötü bir şeyin olacağına dair batıl inançları nedeniyle endişe duyuyorlar (örneğin, “ ayakkabılarım düzgün bir şekilde düzenlenmezse annem ölecek!”). ). Genellikle, takıntıların içeriği çok garip geliyor veya mantıklı değil. Örneğin, OKB’si olan bir çocuk, tüm oyuncak ayıları en küçüğünden en büyüğüne ayarlaması gerektiğini veya annede kötü bir şey olacağını söyleyebilir. Çoğu çocuk ve genç bu düşüncelerin garip olduğunun farkındadır; ancak çocuğunuz düşüncelerinin garip olduğunu düşünmezse şaşırmayın. Çoğu küçük çocuğun takıntılarının başkalarına özgü olduğu hakkında hiçbir fikri yoktur.

Mükemmellik ihtiyacı: Bazı çocuklar ve gençler işlerin mükemmel veya doğru olması için güçlü bir ihtiyaç duyarlar. Örneğin, çocuğunuz kitapları tamamen sıralanana ve mükemmel bir şekilde düzenlenene kadar ödevine başlamayabilir veya mükemmel olduğundan emin olana kadar ödevi teslim edemez. Diğer çocuklar, bir şey% 100 doğru değilse, her zaman doğru olanı yapmaya veya her küçük hatayı düşünmeye odaklanmaya tahammül etmek için mücadele ederler.

Anlamsız düşünceler: Çoğu zaman olumsuz ve zararlı olan tekrarlayan ve rahatsız edici düşüncelerle ilişkilidir. Bu tür OKB’ye sahip bir kişi, eşinde tekrar tekrar şüphelere sahip olabilir, çocuklarla veya aynı cinsiyetten üyelerle cinsel ilişkiye girme düşünceleri, masum insanları öldürme düşünceleri, bıçak ve silah gibi zararlı silahları kullanma arzusu, aile üyelerini zehirleme düşünceleri, tanrı hakkında cinsel düşünceler ve kendi cinselliğinden şüphe duymak.

OKB Ne Kadar Yaygındır?

Yalnızca ABD’de en az 3,3 milyon yetişkin ve 1 milyon çocuk ve gencin OKB’den muzdarip olduğu tahmin edilmektedir. Bu bozukluk genellikle vakalar incelenecekse erken çocukluk, ergenlik ve erken yetişkinlik döneminde başlar. OKB, yaş, cinsiyet, uyruk veya diğer kişisel niteliklerle ilgisi olmayan herhangi bir kişide ortaya çıkabilir.

OKB’nin Belirtileri Nelerdir?

Semptomlar iki şekilde ortaya çıkar; takıntılar ve zorlamalar .

1. Kişi belirli nesne / olay / alışkanlıkların bazı saplantılarını, korkularını ve endişelerini geliştirir.

Yaygın Takıntılar

Mikrop, kir, toksik maddeler ve yapışkan nesnelerden yoğun korku

Birinin HIV, kanser vb. Gibi ölümcül bir hastalığa yakalanma endişesi.

Yapacak bir şeyi kaçırırsa daima endişelenir

Kendine veya bir başkasına zarar verme hakkında rahatsız edici düşünceler

Şiddet ve rahatsız edici cinsel fikirler

Din, felsefe, değerler ve etik üzerine yoğun düşünceler

Doğruluk ve düzenliliğin korunması konusunda daima endişeli

2. Kişi, saplantıları tatmin etmek için korkuyu ve endişeyi ortadan kaldıracağına inanmak için kompulsif eylemler ve davranış geliştirir.

Yaygın Zorlamalar

Tekrarlayan el yıkama, temizlik, banyo, diş fırçalama ve çok sayıda temizlik ürünü satın alma

Ev aletlerinin, kapı düğmelerinin, pencerelerin ve ışıkların kontrolü

Kendini defalarca güvence altına almak veya tekrar tekrar başkalarından güvence altına almak

Sayıları sürekli saymak, merdivenleri tekrar tekrar tırmanmak veya bu tür anlamsız eylemler

Masum insanlara zarar vermek veya öldürmek

Saldırgan ve müstehcen cinsel aktiviteler

3.Bu eylemler kontrol edilemez hale gelir ve kişinin hayatında bir tür rutin alır.

4. Kişi bu aktivitelerde önemli miktarda zaman geçirir ve diğer günlük işlerden vazgeçer.İnsanların çoğu bu faaliyetleri ilgisiz ve mantıksız (çocuklar hariç) olarak kabul eder, ancak yine de dürtünün üstesinden gelemez.

6.Kompulsif eylemlerden herhangi birini yapmayı özlerse aşırı derecede sıkıntı çeker.

Doktora Ne Zaman Gidilir?

Aşağıdaki durumlarda doktordan özel bir bakım ve tedaviye ihtiyacınız vardır:

Görünür bir süre boyunca mantıksız saplantılar veya zorlamalar ya da her ikisi de varsa.

veya ya da her ikisi de varsa. Tamamen saplantılara ve zorlamalara odaklanıyorsanız sizi günlük işlerinizden alıkoyuyorsa.

Kendinize veya başkalarına zarar verme / öldürme konusunda rahatsız edici düşünceleriniz varsa.

OKB Nasıl Tedavi Edilir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk, aşağıda değinildiği gibi uygun ilaçlarla birlikte psikoterapiler kullanılarak tedavi edilebilir.

Psikoterapi

Psikoterapiler, kişinin düşünme düzenini ve davranışını iyileştirmek için bir psikolog / psikiyatrist ile oturumlar içerir. OKB için Maruz Kalma ve Yanıt Önleme (ERP) olarak bilinen özel bir psikoterapi yöntemi kullanılır. Bu tedavide OKB’si olan kişi maruz kaldığı saplantı ile karşı karşıya kalır. Terapist, saplantı ile başa çıkmanın ve zorlayıcı eylemleri yapma dürtüsünü kontrol etmenin sağlıklı başa çıkma yollarını öğretir. ERP’nin asıl amacı, kişide sağlıklı bir tepki geliştirmek ve ritüel ve alışkanlıklı davranışı kırmaktır.

Terapist ile bire bir danışmanlık, kişinin zayıflığını paylaşmak için kapıları açmaya ve iyileştirme hakkında fikir sahibi olmaya yardımcı olur. Sonunda etkili danışmanlık ile düşünce ve takıntı yükünü hafifletir.

İlaçlar

Anti-depresan ve anti-anksiyete ilaçlarını içeren ilaçlar OKB’nin tedavisinde kullanılır. Kişinin ruh halini korumaktan sorumlu olan beynin Serotoninini ayarlamaya yardımcı olurlar. İlaçlar kesinlikle doktor reçetesine göre alınmalıdır. Bu ilaçlar birkaç hafta içinde durumu iyileştirir.

Herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışın.

Destek Grupları

Terapi ve ilaçlarla birlikte, benzer problemleri olan insanlarla tanıştığınız OKB destek gruplarına katılabilir ve bu sorunla karşılaşan tek kişi siz olmadığınızı hissedersiniz. Onlarla etkileşim kurmak ve bozuklukla nasıl başa çıktıklarını bilmek, tüm tedavi süreci boyunca sizi daha fazla motive edecektir.