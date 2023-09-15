Bankadan belli tutardan kredi kullanmış ve kredi borçları mevcut iken hayatını kaybetmiş olan kişilerin mevcut kredi borçlarında öncelikle bankaların yaşmış oldukları hayat sigortalarına değinmek gerekmektedir. Hayat sigortası, genel olarak her kredi kullanımlarında öncelikli olarak banka tarafından yapılmaktadır. Ancak bu hayat sigortaları yasal olarak zorunlu değildir.

Bankaların talebi üzerine kişilerin isteği doğrultusunda yapılmakta olan bu hayat sigortaları kredi kullanımı esnasında yapılmış ise sigorta ücreti kredi esnasından kişi tarafından ödenmektedir. Birtakım bankaların müşterilerine kredi kullandırması esnasında hayat sigortasını zorunlu tutması da görülmektedir.

Hayat Sigortası Öder mi

Hayat sigortasının kişiye ait tüm borçları ödemekle mükellef olduğu bilinmektedir. Yani kredi borçlusunun hayatını kaybetmesini durumunda herhangi bir olumsuz durum olmaması halinde tüm mevcut kredi borçlarını hayat sigortası ödemektedir. Olumsuz durumlar ise kişinin ölümünün altında yatabilecek herhangi bir şüpheli ölümdür. Bu tip durumlar karşısında sigorta şirketleri tarafından otopsi talebi bulunmakta ve ölen kişinin ölümünün incelenmesi amacı ile otopsi yapılmaktadır.

Hayat Sigortası Olmadığı Durumlarda Ne Olur

Mevcut kredi borcu olan kişinin hayat sigortası olmaması durumunda vefat etmesi halinde ise tüm borçlar yas mirasçılara devredilmektedir. Bu devir işlemleri miras paylaşımında dağılım nasıl gerçekleşiyor ise borç dağılımı ise aynı yöntem ve yüzdelik dilim üzerinden devredilmektedir. Ancak yasal mirasçıların Ölen Kişinin Kredi Borcu için sorunlar çıkarıyor ve ödememek için reddediyorsa mirastan da vazgeçip redd-i miras yapmaları gerekmektedir. Redd-i miras işlemleri sonrasında Ölen Kişinin Kredi Borcu da mirasçılardan mesul olmamaktadır.

Redd-i Miras Sonrası Borcu Kefil Öder mi

Mevcut borcun ödenmesi durumlarında da kefil faktörü bulunduğunun da altını çizmek gerekmektedir. Kişinin kredi başvurusu esnasında bankaya kefil göstermesi halinde yani mevcut kullanılan kredinin kefil koşulu ile kullanılması durumunda da Ölen Kişinin Kredi Borcu söz konusu kişinin takibe alınmasını gerektirmektedir.

Yani borçlunun yasal olarak yaşamını yitirmesi halinde kanunda aksi belirtilmediği sürece tüm borçları muhakkak tahsil edilmektedir. Bu nedenle kredi kullanımı esnasında yapılan hayat sigortası oldukça önem taşımaktadır.