Antalya’da bulunan Moskova heyeti, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde Antalyalı iş insanları ile bir araya geldi.ANTALYA (İGFA) - Akra Otel’de gerçekleşen buluşmaya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rusya Moskova Hükümeti Dış İlişkiler ve Ekonomi Bakanı Sergey Cheremin, Rusya Moskova-Güney İdari Yönetimi Başkan Yrd. Alexey Yeroşin, Moskova Ticaret Odası Başkanı Vladimir Platonov, Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Anastasia Sibileva, Rusya Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, belediye bürokratları, Antalyalı iş insanları, dernek ve yöneticileri katıldı.

RUSLAR İLK SIRADA

Toplantıda konuşan Başkan Muhittin Böcek, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, özellikle, İstanbul’da ‘’bavul ticareti’’ ile başlayan gidiş gelişlerin, hızlı bir turizm hareketine dönüştüğünü ve Antalya’nın bu noktada çok önemli bir rol oynadığını dile getirdi. Eylül ayı sonu itibarıyla 13 milyon turiste ulaşan Antalya’da 2 milyon 894 bin turistle Rusya’nın ilk sırada yer aldığını kaydeden Başkan Böcek, bunun yanında geçici ikamet eden ve yerleşik Rus vatandaşların Antalya’da barış ve güven içerisinde yaşadığını ifade etti. Bu karşılıklı ziyaretler ve dünyadaki birtakım siyasi gelişmelerin iki ülkeyi birbirine daha çok yaklaştırdığını belirten Başkan Böcek, iki ülkenin birçok alanda birlikte hareket eden önemli bir ticari ortak haline geldiğine dikkati çekti.

BİRLİKTE ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPABİLİRİZ

Ağustos ayındaki Moskova ziyareti sırasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Moskova Güney İdari Bölge Yönetimi arasında işbirliği protokolü imzalandığını hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, şunları söyledi: “Protokol kapsamında birlikte çok önemli işler yapabileceğimize inanıyorum. Birlikte atacağımız adımlar ve projeler ile ülkelerimiz arasındaki başta ticaret hacminin büyüyeceğine ve kültürel faaliyetlerin daha da gelişeceğine inancım sonsuzdur. Bu vesile ile heyetinizin Antalyalı iş insanları ve sivil toplum örgütleri ile yapacağınız görüşmeleri ve buluşmaları şahsım ve belediyemiz olarak çok önemsiyoruz. Gerek bu ziyaretiniz gerekse gelecekte yapacağınız her türlü ziyaret ve ortak yapacağımız projelere sonuna kadar destek vermeye hazırız.”

GÜÇLÜ BİR GELECEK İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Sürdürülebilir turizm, enerji işbirliği, ulaşım, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve daha birçok alanda ilişkileri güçlendirebileceklerini söyleyen Başkan Böcek, “Sonuç olarak ortaya çıkacak işbirlikleri sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin genel çıkarlarına hizmet edecektir. İki ülke arasında karşılıklı saygı, anlayış ve işbirliği temelinde daha güçlü bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.