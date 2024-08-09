Moto Guzzi Hangi Ülkenin Motosiklet Markası? Bugünkü yazımızda siz değerli okuyucularımıza bu sorunun cevabını vereceğiz.

Hangi Ülkenin: İtalya

Kuruluş Tarihi: 15 Mart 1921

Kurucusu: Carlo Guzzi, Giorgio Parodi, Angelo Parodi

Sanayi: Motosiklet imalatı, Motosiklet dağıtımı, Motor imalatı

Ana Merkezi: Via Parodi 57, Mandello del Lario, İtalya

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: Roberto Colaninno, CEO

Ürünleri: Motosiklet

Sloganı: “Moto Guzzi: Bir İtalyan Öyküsü”

Resmi Sitesi: http://www.motoguzzi.com/

Moto Guzzi Hakkında Bilgi

Moto Guzzi, 1921 yılında İtalya’nın Mandello del Lario bölgesinde kurulmuştur. İtalyan motosiklet üretimi yapan bu şirketin kurucuları, Carlo Guzzi, Giorgio Parodi, Angelo Parodi’dir. Tüm dünya tarafından tanınmış, herkes tarafından sevilen ve motosiklet yarışmalarında aldığı başarılarla bilinen bir markadır. Rüzgar tüneli ve sekiz silindirli motor üretmesiyle dünyada ilkleri başaran bir markadır. Moto Guzzi Avrupa’nın en büyük motosiklet üretim şirketidir. Dünyanın ise en büyük 4. motosiklet üretim şirketidir. Şirketin motosikletleri, hava soğutmalı 90 ° V çift motorlarında, uzunlamasına krank mili yönünde, motorların çapraz silindir kafaları motosikletin her iki tarafında belirgin bir şekilde çıkıntı yapmaktadır. Çok uzun yıllardır ayakta kalmayı başaran ve iflas etmeyen bir markadır. Ürünleri satın alan müşterilerin çok memnun kaldığı bir markadır. Dayanıklı ve uzun ömürlü motosikletler üretmektedir.

Moto Guzzi Hangi Ülkenin

Cevap: İtalya

Moto Guzzi Modelleri

Normale 1921 1924

Sport 131923 1928

GT “Norge” 1928 1930

Sport 14 1929 1930

Tre Cilindri 1932 1933

GT 16 1931 1934

Sport 15 1931 1939

GT 17 1932 1939

GTS 1934 1940

Alce 1939 1945

Airone 1939 1957

Motoleggera 65 cm³ 1946 1954

Astore 1949 1953

Falcone 1950 1967

Galletto 160 cm³ 1950 1952

Galletto 175 cm³ 1952 1953

Galletto 192 cm³ 1954 1961

Galletto 192 cm³ avv.elett. 1961 1965

Cardellino 73 cm³ 1956 1965

Zigolo 1953 1966

Zigolo 110 1959 1966

Lodola Sport 1956 1966

Stornello 125 cm³ 1960 1975

Dingo 3 marce 1963 1976

Dingo 4 marce 1963 1976

Dingo M 1969 1972

Dingo MM 1973 1974

Dingo Sport 1966

Dingo Super Sport 1967

Dingo GT 1967 1969

Dingo GT 1970

Dingo Super 3v 1966 1967

Dingo Super 4v 1968

Dingo Cross 1967 1969

Dingo Cross 1970 1974

Dingo-3V 1974

Trotter Special M 1966 1973

V7 700cc 1967 1977

V7 Special 750 1968 1974

V7 750 Sport 1971 1973

Moto Guzzi 850 GT 1972 1974

Moto Guzzi 850 California 1974 1975

Nuovo Falcone 500 1971 1976

Moto Guzzi 2C 4T 1979 1981

Moto Guzzi 254 1977 1986

250 TS 1974 1982

350 GTS 1974 1979

400 GTS 1974 1979

V850 Le Mans 1975 1980

1000 SP 1977 1985

V50 1977 1979

V35 1977 1980

V1000 Idroconvert 1975 1980

V1000 G5 1979 1985

V50 Monza 1980 1985

Le Mans III 1980 1985

California II 1981 1987

V65 1982 1987

V35 Custom 1982 1987

850 T5 1983 1987

V65 Lario 1984 1989

Le Mans 1000 1984 1988

Custom 125 1985 1995

California III 1987 1993

1000 GT 1987 1993

Nevada 350 1991 2001

Daytona 1000 IE 1992 1999

1100 Sport 1994 2000

V10 Centauro 1996 2001

Quota 1000 1992 1997

Quota 1100 ES 1998 2001

V11 Sport/V11 Le Mans

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