Moto Guzzi Hangi Ülkenin Motosiklet Markası? Bugünkü yazımızda siz değerli okuyucularımıza bu sorunun cevabını vereceğiz.
Hangi Ülkenin: İtalya
Kuruluş Tarihi: 15 Mart 1921
Kurucusu: Carlo Guzzi, Giorgio Parodi, Angelo Parodi
Sanayi: Motosiklet imalatı, Motosiklet dağıtımı, Motor imalatı
Ana Merkezi: Via Parodi 57, Mandello del Lario, İtalya
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Önemli Kişiler: Roberto Colaninno, CEO
Ürünleri: Motosiklet
Sloganı: “Moto Guzzi: Bir İtalyan Öyküsü”
Resmi Sitesi: http://www.motoguzzi.com/
Moto Guzzi Hakkında Bilgi
Moto Guzzi, 1921 yılında İtalya’nın Mandello del Lario bölgesinde kurulmuştur. İtalyan motosiklet üretimi yapan bu şirketin kurucuları, Carlo Guzzi, Giorgio Parodi, Angelo Parodi’dir. Tüm dünya tarafından tanınmış, herkes tarafından sevilen ve motosiklet yarışmalarında aldığı başarılarla bilinen bir markadır. Rüzgar tüneli ve sekiz silindirli motor üretmesiyle dünyada ilkleri başaran bir markadır. Moto Guzzi Avrupa’nın en büyük motosiklet üretim şirketidir. Dünyanın ise en büyük 4. motosiklet üretim şirketidir. Şirketin motosikletleri, hava soğutmalı 90 ° V çift motorlarında, uzunlamasına krank mili yönünde, motorların çapraz silindir kafaları motosikletin her iki tarafında belirgin bir şekilde çıkıntı yapmaktadır. Çok uzun yıllardır ayakta kalmayı başaran ve iflas etmeyen bir markadır. Ürünleri satın alan müşterilerin çok memnun kaldığı bir markadır. Dayanıklı ve uzun ömürlü motosikletler üretmektedir.
Moto Guzzi Hangi Ülkenin
Cevap: İtalya
Moto Guzzi Modelleri
- Normale 1921 1924
- Sport 131923 1928
- GT “Norge” 1928 1930
- Sport 14 1929 1930
- Tre Cilindri 1932 1933
- GT 16 1931 1934
- Sport 15 1931 1939
- GT 17 1932 1939
- GTS 1934 1940
- Alce 1939 1945
- Airone 1939 1957
- Motoleggera 65 cm³ 1946 1954
- Astore 1949 1953
- Falcone 1950 1967
- Galletto 160 cm³ 1950 1952
- Galletto 175 cm³ 1952 1953
- Galletto 192 cm³ 1954 1961
- Galletto 192 cm³ avv.elett. 1961 1965
- Cardellino 73 cm³ 1956 1965
- Zigolo 1953 1966
- Zigolo 110 1959 1966
- Lodola Sport 1956 1966
- Stornello 125 cm³ 1960 1975
- Dingo 3 marce 1963 1976
- Dingo 4 marce 1963 1976
- Dingo M 1969 1972
- Dingo MM 1973 1974
- Dingo Sport 1966
- Dingo Super Sport 1967
- Dingo GT 1967 1969
- Dingo GT 1970
- Dingo Super 3v 1966 1967
- Dingo Super 4v 1968
- Dingo Cross 1967 1969
- Dingo Cross 1970 1974
- Dingo-3V 1974
- Trotter Special M 1966 1973
- V7 700cc 1967 1977
- V7 Special 750 1968 1974
- V7 750 Sport 1971 1973
- Moto Guzzi 850 GT 1972 1974
- Moto Guzzi 850 California 1974 1975
- Nuovo Falcone 500 1971 1976
- Moto Guzzi 2C 4T 1979 1981
- Moto Guzzi 254 1977 1986
- 250 TS 1974 1982
- 350 GTS 1974 1979
- 400 GTS 1974 1979
- V850 Le Mans 1975 1980
- 1000 SP 1977 1985
- V50 1977 1979
- V35 1977 1980
- V1000 Idroconvert 1975 1980
- V1000 G5 1979 1985
- V50 Monza 1980 1985
- Le Mans III 1980 1985
- California II 1981 1987
- V65 1982 1987
- V35 Custom 1982 1987
- 850 T5 1983 1987
- V65 Lario 1984 1989
- Le Mans 1000 1984 1988
- Custom 125 1985 1995
- California III 1987 1993
- 1000 GT 1987 1993
- Nevada 350 1991 2001
- Daytona 1000 IE 1992 1999
- 1100 Sport 1994 2000
- V10 Centauro 1996 2001
- Quota 1000 1992 1997
- Quota 1100 ES 1998 2001
- V11 Sport/V11 Le Mans
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