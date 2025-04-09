lobal piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatına 2,64 TL indirim geldi. Perşembe günü ise benzin grubunda 2,24 TL indirim bekleniyor.

İşte 9 Nisan 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.83 TL

Motorin litre fiyatı: 44.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.68 TL

Motorin litre fiyatı: 44.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.40 TL

Motorin litre fiyatı: 45.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL