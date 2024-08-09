Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri

Kuruluş Tarihi: 1928

Feshedilme Tarihi: 2011

Şirketi Tipi: Uluslararası Şirket

Ana Merkezi: 1303 East Algonquin Road Illinois, Amerika Birleşik Devletleri

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: Greg Brown (Başkan)

Alanı: Telekomünikasyon

Ürünleri: Tablet bilgisayar, Cep telefonu, Akıllı telefon

Sahibi: Google Inc. (2011-2014), Lenovo (2014-günümüz)

Resmi Sitesi: https://www.moto.com/mea/home

Motorola Hakkında Bilgi

Motorola 1928 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde kurulmuştur. Tablet bilgisayar, cep telefonu ve akıllı telefon üreten bu firma ayrıca iletişim sektöründe bulunan ilk cep telefonunu üretmiştir. Bu cep telefonunun modeli Motorola DynaTAC modelidir. Motorola, hücresel iletim baz istasyonları ve sinyal yükselteçleri gibi kablosuz ağ ekipmanlarını tasarladı ve sattı. Motorola’nın ev ve yayın ağı ürünleri set üstü kutuları , dijital video kaydedicileri ve video yayınını, bilgisayar telefonunu ve yüksek çözünürlüklü televizyonu etkinleştirmek için kullanılan ağ donanımlarını içeriyordu. Daha sonra 2011 yılında Google şirketi Motorola’nın mobil bölümünü satın almıştır ve logosunu değiştirmiştir. Logodaki M harfinin etrafında bulunan daireyi şeffaflaştırıp kenarlarındaki çizgileri renkli bir hale getirmiştir. Ayrıca, logodaki Motorola yazısı kalın ve büyük harflerle değil ince ve küçük harflerle yazılmaya başlanmış, M harfinin altına alınmıştır. Motorola daha sonra 2014 yılında Lenovo şirketi tarafından 3 milyar dolara satın alınmıştır. Günümüzde diğer telefon markalarıyla kıyaslanırsa geride kalan Motorola az sayıda olsa da hala telefon üretimi yapmaktadır ve müşterilerinin isteklerini karşılamaktadır. Dünyanın ilk cep telefonu üreticisi ünvanı sayesinde tüm dünya tarafından tanınan bir markadır.

Motorola Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri

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