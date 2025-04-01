



Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Gelincik sokak üzerinde seyir halinde olan Murat A.(24) yönetimindeki 16 BNB 797 plakalı motosiklet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kaldırıma çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ