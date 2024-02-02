Bursa’da cadde üzerinde sol şeritte ilerleyen ticari taksi, aniden manevra yapan motosikletli kuryeye çarptı. Savrulan motosikletli sürücü yere düşerken, aracın altına kalmaktan son anda kurtuldu. Yürekleri ağza getiren kaza anı ise kameraya anbean yansıdı.



Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Heykel istikametine ilerleyen taksi sürücüsü, siparişe giden motosikletli kuryenin dönüş alacağını kestiremeyince gaza bastı. Bu esnada dönüş yapmak için sola dönen motosiklet sürücüsü, otomobilin kendisine çarpmasıyla savruldu. Yere düşen motosiklet sürücüsünü fark eden otomobil sürücüsü hemen frene bastı. Aracın altına kalmaktan son anda kurtulan kuryenin yardımına çevredekiler koşarken, yürekleri ağza getiren görüntüler kameraya anbean yansıdı.

Öte yandan motosikletli kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.