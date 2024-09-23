Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında tespit edilen iki PKK'lı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde ise bir PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelede kararlılıkla ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesindeki operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu sahasında belirlenen iki PKK'lı teröristin güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Aynı zamanda, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen bir PKK/YPG’li teröristin de yapılan operasyonla bertaraf edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.