Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu bölgelerde tespit ettiği teröristlere karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtilerek, operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek," ifadelerini kullandı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE