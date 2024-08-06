Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin her noktasında ot ve çim biçme işlemlerinin yanı sıra düzenleme çalışmalarına da devam ediyor.

Park ve bahçelerin yanı sıra çocuk oyun alanları, sosyal donatı alanları, kaldırım ve yol kenarları ile yürüyüş güzergahları yabani otlardan arındırılırken bu alanlardaki ağaç ve süs bitkilerinin de detaylı bakımı yapılıyor. Yaz aylarında vatandaşların nefes alabildiği park ve yeşil alanlarda sulama, budama ve çim biçme çalışmalarının yanı sıra yol kenarları ve kaldırımlardaki yabani ot temizliğinin de devam ettiği ederken peyzaj çalışmalarının kent estetiğine uygun bir biçimde gerçekleştiriliyor.