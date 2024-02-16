Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!
Kaynak: Fahrettin Eniş