Açıklamada, iki adet çıkarma gemisinin tahliye ve yardım malzemesi ulaştırma görevini üstlendiği, dört adet geminin ise refakat ve koruma görevi için görevlendirildiği belirtildi.

Beyrut’a ulaşan gemilerde bulunan 300 ton insani yardım malzemesinin, dost ve kardeş Lübnan halkına teslim edileceği ifade edildi.

Tahliye operasyonunda öncelik, vatandaşlarımız olmak üzere devletimizden talepte bulunan yabancı ülke vatandaşlarının da güvenli bir şekilde Lübnan’dan tahliyesinin sağlanacağı vurgulandı.