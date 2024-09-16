Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda üst düzey görev değişiklikleri gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda Değişiklikler:

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alındı. Yerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndaki Atama:

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci görevden alındı ve yerine Musa Heybet getirildi.

Sağlık Bakanlığı’nda Görev Değişiklikleri:

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz’ın görevine son verildi. Yerine Yasin Ayfer Erkoç atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Görev Değişiklikleri:

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü atandı.

Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcıları İlknur İnam ve İrfan Keskin görevden alındı ve bu görevlere Emre Dabak atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndaki Atamalar:

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Berat Çonkar atandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Kerim Taşkıran ve Muhammed Talha Pamukçu atandı.

Diğer Bakanlıklar ve Kurumlarda Gerçekleşen Atamalar:

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu görevden alındı ve yerine Erhan Karakaya getirildi.

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hakan Doğanay atandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcılığına Murat Kazancı atandı.

TÜBİTAK Başkanlığına Prof. Dr. Orhan Aydın, Başkan Yardımcılığına ise Prof. Dr. Mesut Güner atandı.

Orman Genel Müdürlüğü’nde, Genel Müdür Yardımcılıklarına Muhammed Salih Çetiner, Mustafa Özkaya ve İbrahim Yüzer atandı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne Zafer Derince getirildi.

Rekabet Kurulu Üyesi Berat Uzun görevden alındı ve yerine Rıdvan Duran atandı.