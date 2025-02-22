Açıklamada, Türk Deniz Görev Grubu gemilerinde yürütülen 2’nci Dönem Liman ve Seyir Eğitimlerinin başarıyla tamamlandığı ve bu kapsamda eğitim alan Libya Deniz Kuvvetleri personeline sertifikalarının takdim edildiği belirtildi.

Sertifika töreninin, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi, Türk Deniz Görev Grubu ve Libya Homs Sahil Güvenlik Eğitim Komutanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirildiği ifade edilirken, söz konusu eğitimlerin iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin ve denizcilik alanındaki ortak çalışmaların güçlenmesine önemli katkı sağladığı vurgulandı. Türkiye'nin, dost ve müttefik ülkelere yönelik eğitim ve destek faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.