Rektör Emin Karip, açılış konuşmasında güncel olaylara dikkat çekerek, "Filistin ve Lübnan'da yaşanan vahşetleri şiddetle kınıyorum. İyi eğitim almış genç nesiller, bir ülkenin kalkınmasının temeli. İnsan odaklı, insani değerlere sahip bir eğitimle nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin yüzde 20’sini tam burslu, yüzde 50’sini yarı burslu kabul etme kararı aldık," dedi.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl ise, "18 yıldır üniversite kurma hayalim vardı. Bursa’ya bir üniversite gerektiğini düşündük ve bu hedef doğrultusunda önemli adımlar attık. Şu an 7 bölümde ilk 5’teyiz," ifadelerini kullandı.

Son olarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'da bulunmanın kendisi için bir memnuniyet kaynağı olduğunu belirterek, "Mudanya Üniversitesi henüz yolun başında, ancak önemli bir başlangıç yapıldı. Kurulması için destek verenlerden biriyim," dedi.