Bursa Mudanya karayolundaki çatlaklar korkutuyor. Sürücüler yolda kayma riskine dikkat çekerken, yıllarca önce anayolun yapılması sırasında meydana gelen kaymalar sebebiyle güzergah değiştirilmiş, aynı bölgede Aydınpınar Mahallesi yakınlarında derin yarıklar meydana gelmişti. Yarıklar, sürücüleri ve çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

Bursa'nın merkeziyle Mudanya ilçesinin bir birine bağlantısı noktasında önemli olan Mudanya yolundaki çatlak ve yarıklar yolun yeniden kayma ihtimalini gündeme getirdi. Yolu en fazla kullanan Mudanya minibüs sürücüleri çatlakların her geçen gün artarak devam etmesinden dolayı endişe yaşadıklarını ifade etti. Mudanyalı sürücüler bu yarık ve çatlakların daha da büyümeden Karayolları Genel Müdürlüğü'nce kontrol altına alınmasını, altyapının yeniden gözden geçirilmesini istediler.

Kaynak: İHA