Mudanya’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü törenle kutlandı.

Mudanya’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlamaları Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın, Mudanya savunmasının simgesi Şükrü Çavuş’un anıtına çelenk ve İstiklal Madalyası sunumuyla başladı.Törene siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler ve Mudanyalılar katıldı.

Törende konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “102 yıl önce Mudanya’da yanan bağımsızlık meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor” dedi. Atatürk’ün vizyonu ve önderliğinin, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attığına vurgu yapan Dalgıç, şöyle konuştu:

“Bu güzel topraklar bize vatan olarak armağan edildiyse, bugün burada özgürce nefes alabiliyorsak, bunu Atatürk ve silah arkadaşlarının sarsılmaz kararlılığına, cesaretine ve milletimize olan inancına borçluyuz. Bizler de onun izinde, ülkemizi ve Mudanyamızı daha güzel yarınlara taşımak için çalışmayı sürdüreceğiz. Atalarımızın bize emanet ettiği bu toprakları korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur.Birlik ve beraberlik içinde, Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerlerken, gelecek nesillere de bu ruhu aktarmak hepimizin görevidir.Bağımsızlığın ve özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatarak, Mudanya’nın kurtuluşunun 102. yıldönümünü bir kez daha kutluyorum.Yaşasın özgür Mudanya, yaşasın bağımsız Türkiye.” diye konuştu.