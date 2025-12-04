Toplantıda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde tespit edilen ihlaller ve tutanaklar değerlendirildi. Vatandaşların huzur ve güvenliğini ön planda tutan Encümen, kuralları ihlal eden toplu taşıma sürücülerine yönelik cezai işlemleri onayladı.

Alınan kararlar kapsamında, daha önce yolcuyla tartıştığı ve fiziki müdahalede bulunduğu belirlenen bir şoförün aracının trafikten men (bağlama) süresi 15 gün daha uzatıldı. Yolcularla münakaşa ederek huzuru bozduğu tespit edilen 4 şoförün aracı ise 3’er gün süreyle bağlandı.

Encümen, özel halk otobüslerinde çalışan 137 şoföre çeşitli kural ihlalleri nedeniyle toplam 404 bin 561 lira idari para cezası uyguladı. Cezaların gerekçeleri arasında; "duraktaki yolcuyu almama, fazla yolcu taşıma, araç kaportasını boyasız ve bakımsız çalıştırma, çalışma ruhsatı olmama, kılık kıyafet yönetmeliğine uymama, araç üzerinde durak yazısının bulunmaması ve bağlı olduğu durağın kurallarına riayet etmeme" gibi maddeler yer aldı.