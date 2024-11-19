Protokol kapsamında yapısal projeler İMO tarafından kontrol edilecek.

Mudanya’yı deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı dayanıklı ve güvenli bir kent haline getirmek için çalışmalarını bilimin ışığında sürdüren Mudanya Belediyesi, yapısal projelerin kontrol edilmesine yönelik işbirliği protokolü imzaladı. Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesinin hedeflendiği “Mudanya’da Güvenli Kent, Güvenli Hayat” işbirliği protokolü Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem tarafından imzalandı.

Protokol çerçevesinde bürokrasinin azaltılması, yapılarda can ve mal güvenliğinin sağlanması, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma için mühendislik hizmetlerinin ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca yapı ruhsatı gerektiren tüm statik, çelik, betonarme, ahşap vb. projelerin yürürlükte bulunan ilgili kanunlara, yönetmeliklere, genelgelere ve protokol hükümlerine göre İMO tarafından incelenmesini kapsıyor.

Mudanya güvenli bir kent olacak

Deprem gerçeğini unutmadıklarını ve güvenli bir Mudanya kurmanın öncelikleri olduğunu belirten Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Kentimizi yönetirken ve geleceğe hazırlarken bilimi referans almak zorundayız. Afet riski taşıyan yapı stokunu hızla dönüştürebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Meslek odalarının tecrübelerinden de yararlanacaklarını söyleyen Dalgıç, “Halkımızla barış içinde ve bilimin ışığında attığımız adımlarla Mudanyamızı güvenli hale getireceğiz. Protokole katkı sağlayan Odamıza teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Akademik odalarla yapılan protokollerin önemine değinen İMO Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem ise, “Kentlerimizde nitelikli ve depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi için Oda olarak gerekli her türlü teknik destek ve işbirliğini gerçekleştirmeye hazırız. Ortak akıl sürecini önemseyen ve bu düşüncede harekete geçen Mudanya Belediyemizi tebrik ediyor, gerçekleştireceğimiz çalışmaların Mudanya için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Kaynak: bülten