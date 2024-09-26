Mudanya’nın belirli Mahallelerinde bulunan BESAŞ satış noktaları, gerek hijyen gerekse barındırma ve depolamada sorunu yaşıyor.

Bursa’da 45 yılı aşkın süredir halkın en temel gıda maddesi olan ekmek ve ekmek çeşitleri ile süt ve süt ürünlerini satan BESAŞ, ürün satış noktalarının Mudanya’daki satış noktaları adeta barakayı andıran görüntüsü ve kapasitesi ile ilgili sorunlar ortaya koyuyor. Bursa’da gerçekleşen yenilemelerin Mudanya’da da gerçekleşmesini isteye satıcıların Mudanya Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BESAŞ yönetimine yaptıkları müracaatlardan bir netice alamadıklarını ifade etti.

Satış noktalarında hizmet verenler, "Bizim durumuzda olan satış noktalarında modernizasyon çalışması yapılarak, mevcut satış noktalarının da kısa zamanda yenilenmesini istiyoruz. 20 bine yaklaşan nüfusuyla ilçenin en kalabalık mahallesi Halitpaşa’ya yakışır durumda olmayan BESAŞ satış noktasının yenilenmesi için yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.