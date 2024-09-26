24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programları kapsamında 26-27 Kasım'da Erzurum'da toplanacak Maarif Kongresi'nde, "öğretmen gözüyle" temasıyla "oyun ve arkadaşlığın", "ailenin" ve "sosyal sorumluluk çalışmalarının" eğitime etkisi konuları ele alınacak.ANKARA (İGFA) - Maarif Kongresi'ne, yurt içi ve dışında görev yapan öğretmenlerce bildiri sunmaya davet edildi. Kongreye ilişkin 81 il valiliğine gönderilen resmî yazıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, eğitim sisteminde millî bir kimliğin oluşumuna katkı sağlamayı ve millî bilince sahip bireylerden oluşan bir toplum meydana getirmeyi, eğitimi toplumun her kesimine ulaştırmayı ve gençleri 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun şekilde donatmayı hedeflediği vurgulandı.

Böylece geçmişin birikimlerine değer katarak geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek bütüncül bir sistemin tasarlandığına işaret edilen yazıda, şu bilgiler paylaşıldı:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu hedefe ulaşmak için öğretmenlerimizi eğitimin merkezine koymakta, onların toplumdaki rollerini güçlendirerek, mesleki gelişimlerini desteklemeyi ve öğretim uygulamalarını daha etkili hâle getirmeyi amaçlamaktadır. Evlatlarımızın geleceğine ışık tutan, millî bekamızın ve güçlü geleceğimizin yılmaz neferleri olan öğretmenlerimize gönülden teşekkürlerimizi iletmeye bir vesile olan Öğretmenler Günü kutlama programları çerçevesinde, ülkemizin eğitimle ilgili önemli sorunlarının ele alınacağı ve Bakanlığımız bünyesinde yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan öğretmenlerimizin katılımlarıyla 26-27 Kasım 2024 tarihlerinde Erzurum'da Maarif Kongresi düzenlenmesi uygun görülmüştür."

"Öğretmen gözüyle" temalı kongrede, "oyun ve arkadaşlığın eğitime etkisi", "ailenin eğitime etkisi", "sosyal sorumluluk çalışmalarının eğitime etkisi" konuları ele alacağı öğrenildi.

Öğretmenler Günü kutlama programı kapsamında Maarif Kongresi düzenlenerek öğretmenlerin uygulamaya ilişkin deneyimlerinin bildiri olarak paylaşılması hedeflenirken, kongrenin öğretmenlerin saha deneyimlerinin teorik temellerle desteklenmesi ve eğitim uygulamalarında en iyi yöntemlerin paylaşılmasının sağlanarak eğitim sisteminin güçlenmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.