Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini Türk lirasını daha çekici hale getirmeye yönelik kararlı adımlarla şekillendiriyor. Yeni düzenlemelere göre, bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesapları politika faizinden daha düşük bir oranda faizlendirebilecek. Ancak, bu oran politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inden daha düşük olamayacak şekilde sınırlanmıştır.

Yerleşik bireyler ise 30 Kasım 2023 itibarıyla bankalarda bulunan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını Türk lirasına dönüştürebilecekler. Bu konuda yapılan düzenlemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Döviz dönüşümlü kur korumalı hesapların faiz oranları, politika faizi altında olabilecekken, bu oran politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inden daha düşük olamayacak şekilde belirlenmiştir. Bu sayede standart Türk lirası mevduatlar desteklenirken, döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatların cazibesi kısıtlanmış olacak.

Mevduat katılım fonu hesapları Türk lirasına çevirilebilecek

Ayrıca, gerçek kişi dönüşüm hesaplarına ilişkin tarih koşullarında teknik değişikliklere gidilmiştir. Bu çerçevede, yerli bireyler, 30 Kasım 2023 itibarıyla mevcut altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını Türk lirasına çevirebilecekler.

TCMB, politika faizinden düşük oranlar uygulanan döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarındaki kur farklarını dengelemek adına çeşitli önlemler almıştır. Bu sayede, Türk lirası mevduatını çekici hale getirme amacına yönelik adımların etkinliği artırılmıştır. Gerçek kişiler için belirlenen aylık TL payı artış hedefi, geçişlerin hızlanmasıyla birlikte eylülde yüzde 2,5'e, ekimde ise yüzde 3,5'e yükseltilmiştir.