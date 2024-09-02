Ekranların sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert," bugün itibarıyla yeni sezonuyla izleyicileriyle buluştu. Program, özellikle cinayet ve kayıpların çözülmesindeki başarısıyla bilinen Müge Anlı’nın, Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında yapacağı açıklamayı bekleyen izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyordu. Müge Anlı, yeni sezonun ilk bölümünde Narin Güran hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

Her hafta içi 10:00-13:00 saatleri arasında ATV’de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert," bu yıl 17. sezonuna adım attı. Programın yeni sezon tanıtım videosu, dün 1.8 milyon takipçisi olan 'mugeanliatv' adlı Instagram hesabında paylaşıldı. Bu paylaşımın altına yapılan yorumlarda, 21 Ağustos’tan bu yana Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kayıp olan Narin Güran’ın durumu hakkında çeşitli ifadeler yer aldı. İzleyiciler, “Umarız Narin ile başlar” ve “Narin’i bulmanı sabırsızlıkla bekliyoruz” gibi yorumlarla beklentilerini dile getirdiler.

MÜGE ANLI: NARİN’İN ANNE VE BABASI STÜDYODA OLACAKTI AMA…

Türkiye genelinde Narin Güran’dan gelecek bir haberi heyecanla bekleyen izleyiciler, Müge Anlı’nın bu konuyu ele alıp almayacağı konusunda merak içindeydi. Ünlü sunucu, program sırasında Narin’in kaybolmasıyla ilgili ilk kez konuşarak izleyicilere önemli bilgiler aktardı. Anlı, yayından önce ATV’deki Kahvaltı Haberleri programına da katılarak Narin Güran hakkında sessizliğini bozdu. Yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Biliyorum herkes Diyarbakır’da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı ama yayın yasağından dolayı bu konuyu irdeleyemesek de gelişmeler oldukça ekran başından izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım.”