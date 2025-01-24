MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistleri Türkiye’nin tatil destinasyonlarıyla buluşturan, şehirlerin markalaşmasına katkı sunan 28. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na gitmeye hazırlanıyor.

2024 yılında 95 ülkeden 653 yerli ve yabancı katılımcının yer aldığıyaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan EMITT Turizm Fuarı, bu yıl 5-7 Şubattarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ‘Dünya Kenti Muğla’ vizyonu doğrultusunda çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, EMITT Turizm Fuarı’nda doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile turizmin gözbebeği olan Muğla’yı tanıtacak.

13 İLÇENİN TANITIMI YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi, 4 gün sürecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapsamında, 13 ilçenin standında tanıtımını gerçekleştirecek. Fuarda her ilçenin doğal, kültürel ve turistik potansiyeli detaylı şekilde ziyaretçilere aktarılacak. İlçelerin kendine has değerleri ve turizm alanındaki güçlü yanları katılımcılara tanıtılacak.

EMITT Fuarı, Muğla’nın turizmdeki iddiasını vurgulamak ve sürdürülebilir turizme katkı sağlamak amacıyla önemli bir platform olacak. Büyükşehir Belediyesi de fuarda ilçelerin markalaşma sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor.

BAŞKAN ARAS:“MUĞLAMIZIN BENZERSİZ DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ TANITACAĞIZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Her yıl dünya turizminin paydaşlarını bir araya getiren EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda turizmin en önemli aktörlerinden olan Muğlamızı tanıtacağız.‘Dünya Kenti Muğla’vizyonuyla çıktığımız bu yolda tüm katılımcılarla iş birliği yaparak Muğlamızın benzersiz doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı hedefliyoruz.

Bulunduğu bölgede lider olan ve dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, son 27 yıldır sektöre yeni iş ve iş birliği olanakları sunan bir turizm zirvesi konumunda yer alıyor. Her yıl bölgedeki katılımcı ve ziyaretçi sayısını arttırarak sektörün büyümesine katkı sağlayan EMITT’te yerimizi alarak, Muğlamızı turizmin başkenti yapmakve 13 ilçemizin markalaşma sürecine katkı sağlamak için güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.” dedi.