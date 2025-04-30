MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası ilişkilerini geliştirmek ve kenti dünya kentleriyle buluşturmak amacıyla önemli bir adım attı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sichuan eyaletine bağlı Leshan kenti ile kardeş şehir iş birliği protokolü hayata geçirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Leshan Kenti Yönetim Komitesi İletişim Dairesi Genel Müdürü GuoJie arasında imzalanan protokol, iki şehir arasında dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesine zemin hazırlıyor.

TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME İÇİN STRATEJİK ORTAKLIK

İmzalanan mutabakat zaptı kapsamında iki kent arasında özellikle turizm, kültürel etkileşim ve yatırım alanlarında iş birlikleri kurulması hedefleniyor. Leshan ve Muğla’nın turizm sektöründe ortak projeler geliştirmesi, karşılıklı turist akışının artırılması ve ekonomik büyümeye katkı sağlanması planlanıyor.

MUĞLA VE LESHAN’IN KARDEŞLİĞİ KALICI VE GÜÇLÜ BAĞLAR KURACAK

Leshan Kenti Yönetim Komitesi İletişim Dairesi Genel Müdürü GuoJie, Muğla’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, iki şehir arasındaki kardeşlik anlaşmasının uzun yıllar sürmesini temenni etti. GuoJie, “Bugün burada imzaladığımız kardeş şehir protokolünün, sadece resmi bir belge olmanın ötesine geçerek iki şehir arasında kalıcı ve güçlü bağlar kurulmasına vesile olacağına inanıyorum. Leshan ve Muğla, sahip oldukları tarihsel ve kültürel zenginliklerle birbirine çok şey katacak potansiyele sahip. Sayın Ahmet Aras’a ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne misafirperverlikleri ve sıcak karşılamaları için içtenlikle teşekkür ederim,” dedi.

BAŞKAN ARAS: “MUĞLA, TÜRKİYE’NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI”

Törende konuşan Başkan Aras, imzalanan iyi niyet mektubunun iki şehir arasındaki güçlü dostluğun ilk adımı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Çin heyetimizin ziyareti bizleri çok mutlu etti. Şimdi iki şehir arasında iyi niyet mektubu imzaladık. Bu mektup, her iki belediye meclisinden geçerek iki kenti resmi olarak kardeş yapacak. Bu birliktelik, sadece sembolik değil, somut iş birliklerine dönüşecek. Muğla’mız Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana Muğla’yı tanıtmak, uluslararası ilişkiler geliştirmek ve dünya barışına katkı sağlamak için çalışıyoruz.”

Çin heyeti, Fethiye’deki Babadağ, Letoon Antik Kenti ve Xanthos gibi Muğla’nın önemli tarihi ve doğal alanlarını ziyaret edecek. Karşılıklı ziyaretlerle iki kentin kültürel bağları güçlendirilirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi heyeti de yakın zamanda Leshan kentini ziyaret etmeyi planlıyor.