Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören beldesinde yıllardır özveriyle Nazım Hikmet’i anma etkinlikleri düzenleyen emekli öğretmen Abdullah Uyanıker, bu yıl etkinliği gerçekleştiremeyeceğini açıkladı.MUĞLA(İGFA) - Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören beldesinde yıllardır özveriyle Nazım Hikmet’i anma etkinlikleri düzenleyen emekli öğretmen Abdullah Uyanıker, bu yıl etkinliği gerçekleştiremeyeceğini açıkladı. Uyanıker, yetersiz teknik ve mali destek nedeniyle Nazım Hikmet Anma Gecesi’ni düzenlemenin imkânsız hale geldiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda Milas Belediyesi’nden aldığı kısıtlı destekle etkinliği ayakta tutmaya çalışan Uyanıker, bu yıl belediyenin sağladığı sahne ve ses sistemi desteğini de kesmesiyle adeta yalnız bırakıldığını ifade etti. “Türkiye’de Ebru Gündeş gibi sanatçılara milyonlarca lira harcayan belediyeler, yüzyılın şairi Nazım Hikmet’e küçük bir sahne ve ses sistemi desteğini bile çok görüyor” diyen Uyanıker, kültürel değerlere sahip çıkılmaması nedeniyle derin bir üzüntü yaşadığını dile getirdi.

BİR KÜLTÜR EMEKÇİSİNİN DİRENİŞİ

Nazım Hikmet ve Ahmet Arif gibi toplumcu şairleri anmak için on yılı aşkın bir süredir fedakârca çalışan Uyanıker, Ören’de kurduğu “Nazım Dostları” grubu ile her yıl etkinliği hayata geçiriyordu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği anma gecelerinde şiir dinletileri, müzik performansları ve slayt gösterileri sunuluyordu. Geçmiş yıllarda destek almak için yoğun çaba gösteren Uyanıker, bu yıl artık çabalamanın bir fayda sağlamayacağını düşündüğünü ifade etti.

“KÜLTÜRÜN YOZLAŞMASINA KARŞI DURMALIYIZ”

Nazım Hikmet Anma Gecesi gibi etkinliklerin Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Abdullah Uyanıker, kültürel mirasın korunması ve yozlaşmaya direnç gösterilmesi için daha fazla dayanışmanın şart olduğunu belirtti. Abdullah Uyanıker’in anma gecesini yeniden hayata geçirebilmesi için bir destek sağlanıp sağlanamayacağı ise merak konusu.