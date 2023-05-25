Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 2019 yılında elektrik üretimine başlayan ve 94 bin hanenin 1 aylık elektrik tüketimine eş değer enerji üreten Ortaca Katı Atık Tesisinde incelemelerde bulundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama tesisinde atıkları bertaraf ederken diğer yandan Biyokütle Elektrik Üretim Tesisi ile enerji üretimi sağlıyor.

Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ilçeleri ve Göcek Mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıklar, Büyükşehir Belediyesine ait Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde toplanıyor. Tesise günlük 125 ton atık gelirken, 2014 yılından bu güne kadar 399 milyon 282 bin 97 ton atık çevreye zarar vermeden bertaraf edildi.

Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde çöplerin bertarafının yanı sıra metan gazından elektrik üretimi için 2019 yılı Ekim ayında Biyokütle Elektrik Üretim Tesisi kuruldu. Kurulan bu tesis ile birlikte 2019 yılının Ekim ayından bugüne kadar toplam 23 Milyon 700 bin 920 kW elektrik üretimi gerçekleştirildi.

4 kişilik bir hanenin aylık elektrik enerjisi tüketimi ortalama 250 kilowatt olarak düşünüldüğünde, bugüne kadar yaklaşık 94 bin 803 hanenin bir aylık elektrik tüketimini sağlayacak elektrik enerjisi Ortaca Biyokütle Elektrik Üretim Tesisinden üretildi. Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisimizde oluşan 11 Milyon 857 bin 213 metreküp metan gazı elektrik üretiminde kullanılarak atmosfere salınımı engellendi.

Çevreci ve doğayı koruyan yatırımların devam edeceğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Ortaca’da Katı Atık Düzenli Depolama tesisinde incelemelerde bulundu.

Başkan Gürün “İl genelinde 5 merkezde kurduğumuz biyokütle enerji santrallari sayesinde önemli bir enerji üretimi sağlıyoruz. Bu şekilde hem çevreyi koruyoruz hem de elektrik üretiyoruz. Sadece çöp değil güneşten de elektrik üretimi için yeni projeler üretiyoruz. Elektrik maliyetlerinin artması sebebiyle bulduğumuz her enerji kaynağından elektrik üretme gibi bir düşünceye sahibiz. Bu nedenle yeni inşaatlarımızın çatılarına da güneş panelleri koyup buraların kendi enerjilerini karşılamasını sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları için projelerimiz devam edecek” dedi.