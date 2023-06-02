Muğla Büyükşehir Belediyesi Halk Kart desteği ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - İl genelinde ekonomik ve sosyal olarak vatandaşların yanında olmak, bir elin verdiğini diğer el görmesin ilkesi ile başlatılan Halk Kart uygulaması ile Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 2978 aileye 15 milyon 572 bin 010 TL destek oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Halk Kart desteği ile ihtiyaç sahibi ailelerin banka kartına aylık yüklenen meblağ ile ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor.

Büyükşehir uzman ekipleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere verilen Halk Kart hizmetinden il genelinde 2978 aile yararlanıyor. Halk Kart ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar sadece gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaç ürünlerini satın alabiliyor.

Sosyal belediyecilik alanında Halk Kart yanında 1900 aileye nakdi, 2014 aileye ayni, 3306 aileye kırtasiye, eğitim, 5078 aileye karakış gibi desteği hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden bu yana 11 bin 775 aileye 27 Milyon 296 Bin 493 TL destekte bulundu.