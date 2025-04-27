Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların hayal gücünü ve yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu kapsamda ‘Sanat ve Beceri Atölyesi’ farklı sanat dallarıyla çocukları ağırlayacak.

MUĞLA (İGFA) - Çocukların gelişimine önem veren projeleri hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sanat ve Beceri Atölyesi’nin ilk etabında çocuklar kilden heykel yaparak keyifli vakit geçirdi.

Özellikle çocuklarda artan ekran bağımlılığına karşı, onların sosyal etkileşimlerini artırmak, hayal güçlerini geliştirmek ve el becerilerini desteklemek amacıyla başlatılan projenin ilk eğitimi, görsel sanatlar öğretmeni eşliğinde gerçekleştirildi. Kilden heykel yaparak vakit geçiren çocuklar; top, saz, kalp, bardak gibi objeler yaparak verimli vakit geçirdiler.

Aygül Onargan: “Bu Etkinlikler Çocuğumun Motor Becerilerini ve Hayal Gücünü Destekliyor”

Atölyeye katılan miniklerin velilerinden Aygül Onargan, “Bu tarz etkinliklere çocuğumu getiriyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu etkinliklerden son derece memnunuz. Çocuğumda bu tarz etkinliklere katılmayı çok seviyor. Çocuğumun motor becerilerini ve hayal gücünü desteklediğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne bu tarz etkinlikler düzenlediği için teşekkür ediyorum.” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, çocuklarımızın sadece bugünün değil, yarının da mimarları olduğuna inanıyoruz. Onların sağlıklı, mutlu, üretken bireyler olarak yetişebilmesi için eğitime, sanata ve sosyal gelişimlerine her zaman önem veriyoruz.Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz. Kille heykel yapan çocukların yaşadığı mutluluk bu tür projelerin ne kadar doğru ve etkili bir yolda ilerlediğini bir kez daha ortaya koydu.Büyükşehir Belediyesi olarak bu yüzden her çocuğumuzun potansiyeline ulaşması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.Hep birlikte daha güzel, daha mutlu ve daha umut dolu bir Muğla için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.