Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan sosyal hizmet atölyelerinde çocuk, yaşlı ve engelli bireyler verimli zaman geçirmelerinin yanı sıra sosyalleşme imkanı da buluyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal hizmet atölyeleri, çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler için sosyalleşme ve yetenek geliştirme fırsatları sunuyor. Menteşe ilçesindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Gözcüler Evi ve Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi'nde faaliyet gösteren atölyeler, kişilere hem verimli vakit geçirme hem de yeni yeteneklere sahip olma imkanı sağlıyor.

Atölyelerde Yaratıcı Drama, Masal Anlatıcılığı, İngilizce, Satranç, Akıl ve Zekâ Oyunları, Müzik, Resim, Heykel, Mozaik, Seramik, Ahşap Boyama, Kağıt Sanatları ve Okul Öncesi Sanat Etkinlikleri gibi geniş bir yelpazede uzmanlarla çalışmalar düzenleniyor. Katılımcılar bu sayede hem keyifli vakit geçiriyor hem de farklı alanlarda gelişme fırsatı buluyor.

GÖZCÜLER EVİ SOSYAL HİZMET ATÖLYELERİ İLE RENKLENDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılı Ağustos ayında faaliyete geçirilen Menteşe ilçesindeki Gözcüler Evi sosyal hizmet atölyelerine ev sahipliği yapmaya başladı. Gözcüler Evi’nde düzenlenen 45 atölye çalışmasından toplam 253 çocuk yararlandı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi ve Gözcüler Evi sosyal yaşam atölyeleri için bin 645 kişi üye olurken, bu merkezlerde düzenlenen atölyelere toplamda 7 bin 607 kişi katılım sağladı. Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi'ndeki atölyelere ise 3 bin 508 kişi katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu sosyal hizmet atölyeleri, vatandaşların yeni hobiler kazandırmak sosyal hayatlarını zenginleştirilmesini hedefliyor. Eğitici ve eğlenceli atölyelerle katılımcılar hem gelişiyor hem de toplumsal bağlarını güçlendiriyorlar.