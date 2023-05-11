Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'nin ardından akıllara basımı tamamlanan oy pusulaları ile birlikte yurt dışında kullanılan ve İnce'ye verilen oyların ne olacağı sorusu geldi. İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk konuya dair açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Benim öyle bir kaydım yok, bu iftira. Adaylıktan çekiliyorum" açıklamasında bulundu.

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından yurt dışında verilen Muharrem İnce tercihli oyların ne olacağı konusu araştırılmaya başlandı. Peki, Muharrem İnce tercihli yurt dışı oyları ne olacak? Muharrem İnce'ye yurt dışında verilen oylar iptal mi olacak?

MUHARREM İNCE'YE VERİLEN OYLAR NE OLACAK?

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Öztürk'ün paylaşımı şöyle;

Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda;

Oy pusulası değiştirilmez.

Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz.

Çekilen adayın %50+1 alması durumunda ise 2. Turda 2. Aday Ve 3. Aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında gerçekleşir.

Resmi başvuru yapıldığı takdirde oyları geçersiz sayılabilecek. Oy pusulası yeniden basılmayacak ve İnce pusulada yer alacak.

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