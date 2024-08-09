Bilecik AK Parti İl Başkanlığı’nda merkez ve ilçe muhtarları bir araya gelerek talep ve öneride bulundu.

Bilecik AK Parti İl Başkanlığı binasında Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz, Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir ve merkez, ilçe muhtarları katıldı.

Toplantıda vatandaşların kendilerine ilettikleri sıkıntıları dile getiren muhtarlar bu doğrultuda çözüme kavuşması gereken konuları belirtti.

Muhtarların isteklerini tek tek not alan İl Başkanı Yıldırım, talepleri ve istekleri çözüme kavuşturma konusunda planladı.