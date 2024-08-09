Bilecik’te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücüye 12 bin 978 TL para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi İl Özel İdare Kavşağı istikametine seyir halindeki 11 ABF 490 plakalı motosiklet sürücüsü U.U., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan B.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

12 bin 978 TL para cezası

Öte yandan polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 978 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.