Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde açılan Hz. Muhammed’in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’in eşyaları, ayak izi, Mekke ve Medine’den o döneme ait eserler, Hz. Ömer ve Hz. Hüseyin’in temsili kılıçlarının yer aldığı “Mukaddes Emanetler” sergisi, ziyaret eden binlerce Sakaryalıya duygu dolu anlar yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı etkinliklerine maneviyatı yüksek bir program ile devam etti. Aziz Duran Parkı’nın içinde bulunan Sakarya Sanat Galerisi, bu kez İslam Alemi için çok özel eserlere ev sahipliği yaptı. Hz. Muhammed Mustafa’ya (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’in ait mukaddes eserler galeride sergiye açıldı. Ramazan’a özel organize edilen sergi, 3 gün boyunca Sakaryalıların adeta ilgi odağı oldu. İslam peygamberi Hz. Muhammed’in eşyaları, ayak izi, sahabelerin eşyaları, Mekke ve Medine’den o döneme ait eserlere ve temsili savaş argümanlarına yer verilen sergiye binlerce Sakaryalı akın etti. 12.00 ve 23.00 saatleri arasında özel emanetleri görmeye gelen vatandaşlar galeri önünde yer yer uzun kuyruklar oluşturdu.

Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’in kullandığı eşyaları ve evinde bulunan özel parçaları görenler duygusal anlar yaşadı. Kâbe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif, Hücre-i Saadet Örtüsü, Kabir Toprağı ve peygamber ile yol arkadaşlarının savaşta kullandığı kılıçları ilk kez gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. 3 günün sonunda kapılarını kapatan sergi, Sakarya’da en çok ilgi gören İslami sergiler arasında ilk sıralarda yer alıyor.