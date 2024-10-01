Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bungalov ev yangınında maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde Muratlı’nın Balabanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz nedeni tam belirlenemeyen şekilde başlayan bungalov tarzı dubleks ev yangınına ihbar üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınırken, soğutma çalışması da gerçekleştirildi. Evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.