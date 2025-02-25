MÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, Türk mobilya sektörünün önümüzdeki 10 yıl içinde 10 milyar doları aşan ihracat hedeflediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Mobilya ve Dayanıklı Tüketim Sektör Kurulu Başkanı Saim Bıçak, sektörün 2004 yılından bu yana cari açık vermediğini ve 6,12 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını ifade etti. Önümüzdeki 10 yıl içinde sektörün yüzde 80 oranında büyüyerek ihracat hedefini aşacağını dile getirdi.

Türk mobilya sektörünün son 20 yılda büyük ilerleme kaydettiğini ancak küresel ticaretteki payının artırılması gerektiğini vurgulayan Bıçak, "Dünyada en fazla mobilya ithalatı yapan ülke 69 milyar dolarla ABD. Ancak, ABD’nin toplam ithalatı içinde Türkiye’nin payı yalnızca yüzde 0,4 seviyesinde. Almanya’dan yüzde 2,3, Fransa’dan ise yüzde 1,98 oranında pay alıyoruz. Dünya ithalatının yüzde 60’ını oluşturan bu pazarlarda daha güçlü yer alabilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Katma Değerli ve İnovatif Üretim Öne Çıkmalı

Türkiye’nin küresel pazarda daha fazla söz sahibi olabilmesi için katma değerli ve yenilikçi ürünlerin üretimini artırması gerektiğine dikkat çeken Bıçak, sektörün bu alanda daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Sektörün ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için yeni stratejilere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Bıçak, "Türkiye'nin bu pazarlarda katma değerli ürün üretimine odaklanması gerekiyor. Her yıl ihracat yapılan ülke sayısı ve ihracattaki pay artarak devam ediyor. Ancak sektörün ihracattaki yüzde 1,96'lık payının yüzde 5'e çıkarılması bir hedef olarak konulmalı." görüşlerini aktardı.

Bıçak, küresel pazarda rekabeti artırabilmek için teşviklerin artırılması, AR-GE ve inovasyon çalışmalarının desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, Avrupa pazarındaki payın yükseltilmesi için inovatif ürünlerin geliştirilmesi, ihracatta devlet teşviklerinin artırılması, lojistik ve tedarik zinciri sorunlarının çözülmesi, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve çevre dostu mobilya üretimine yönelimin artırılmasının önemine işaret etti.