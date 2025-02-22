İnegöl Şube merkezinde düzenlenen tam gün süren eğitim programında Proje Uzmanı, Yenilik Stratejisti Recep Aydın, önemli bilgiler verdi.

Avrupa Birliğinin desteklediği programlardan bahseden Aydın, "29 proje çerçevesi var. 7 yıllık çerçevelerle belirleniyor. 53.2 Milyar Avro desteği var. Dünyanın en büyük hibe programı. Türkiye için inanılmaz fırsatlar var. Kanser, iklim değişlikliği, sağlıklı denizler, karbonsuz şehirler ve sürdürülebilir gıda konularında destek veriyorlar. İnegöl olarak kanser konusuna yüklenebilirsiniz. Çünkü İnegöl kanserin önüne geçen ürünler üretiyorsunuz. Önünüze fırsat geldiğinde dünyanın nereye gittiğine bakın." dedi.

İnovasyona dikkat çeken Aydın,Sürdürülebilir İnovasyona önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.