Merkezde atölye etkinlikleri ve söyleşiler gerçekleştirilerek sanat dolu günler yaşanıyor.

Yaklaşık bir yıl önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın hizmete açtığı ve belediye konservatuvarı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren SEKA Sanat İhtisas Merkezi, sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta da birbirinden önemli sanatçılar SEKA Sanat İhtisas Merkezi’ne konuk oldu. İlgiyle takip edilen söyleşilerde Anadolu Selçuklu Süsleme Sanatından Hint Minyatürüne kadar birçok önemli konuda bilgi sunuldu. Haftanın ilk söyleşini Dr. Öğretim Üyesi İlknur Erbaş gerçekleştirdi. Erbaş, "Anadolu Selçuklu Süsleme Sanatı" başlıklı söyleşisinde, dönemin sosyo-kültürel hayatı ile ilgili bilgi verdi. Erbaş, bu çerçevede günlük hayat ile giyim-kuşamın süsleme sanatında önemli yer tuttuğunu aktardı. Bu dönemdeki eserler incelendiğinde; kadın-erkek ayrımı yapmakta zorlanıldığını kaydeden İlknur Erbaş, "Sakal yoksa kadın ve erkeği ayırmak zor oluyor. Çünkü uzun saçlar, soldan sağa kapanan kaftanlar, başlık, taç ve takılar kadın erkek ayırımını zorlaştırıyor" şeklinde konuştu.

Söyleşide ayrıca Anadolu Selçuklu himayesindeki kentlerin giriş kapılarındaki süslemelere de değinildi. Dr. Öğretim Üyesi İlknur Erbaş, bu süslemelerde ağırlıklı olarak melek figürünü gördüklerini mezar taşlarında ise kartal motifine rastladıklarını aktardı.

Hint minyatürü

SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nin geçen haftaki ikinci konuğu ise İdil Önemli Ulusoy oldu. "Farklı Bir Üslup Farklı Bir Dünya: Hint Minyatürü" konulu söyleşisi ile SEKA Sanat İhtisas Merkezi’ne konuk olan Ulusoy, bu alandaki minyatürle ilgili detaylı bilgi aktardı. Söyleşide Hint minyatürünün temel teknikleri ve bilgileri de detaylı olarak anlatıldı. Söyleşinin ardından İdil Önemli Ulusoy söyleşisini izlemeye gelen sanatseverler için mini bir uygulama yaparak, anlattığı teknikleri kâğıt üzerinde gösterdi.

Fotoğraf ve sulu boya teknikleri

Söyleşiler içinde ayrıca Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği ile de ortaklaşa bir etkinlik düzenlendi. Fotoğraf sanatçısı Cihat Köseoğlu, "Işıkla Yıkanan Kelebekler" konulu fotoğraf sunumu ve söyleşi gerçekleştirdi. Fotoğrafın hayatta büyük bir boşluğu doldurduğunu kaydeden Köseoğlu, "Akıp geçen zaman içinde size ait bir bakış sabitleniyor. Bu çok önemli bir uğraş özellikle gençler için bu uğraş çok kıymetli diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nin geçen haftaki son konuğu ise Yağlı-Sulu Boya Sanatçısı İsmail Menekşe oldu. Menekşe, söyleşisinde sulu boya tekniklerini anlattı. Gençlerin ilgi gösterdiği söyleşinin ardından sanatçı katılımcılar için uygulamalı olarak sulu boya tekniklerini gösterdi.