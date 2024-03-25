Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bursa’nın 17 ilçesi var. 2019 yerel seçimlerinde Cumhur ittifakı(AK Parti 13, MHP 1) 14 ilçede, CHP ise 3 ilçede belediyeleri kazandı. Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti 49, CHP 17, İYİ Parti 9, MHP 8 ve Bağımsız 1 belediye meclis üyesi yer aldı. Yani kısacası Cumhur ittifakı 57 üyeyle, muhalefet ise 26 üyede kaldı.

Meclis çoğunluğu ezici üstünlükle Cumhur ittifakında olunca, meclise gelen gündem maddeleri sorunsuz bir şekilde geçmiş oldu.

Peki şimdi ben bunu niye söyledim.

Tüm anketler gösteriyor ki CHP’nin iddiasını sürdüğü yine 3 ilçe var. Bu ilçeler Nilüfer, Gemlik ve Mudanya. Ancak aynı anketler bu ilçelerde CHP’nin bir önceki seçimlere göre oylarının ciddi anlamda düştüğünü de gösteriyor. Yani Meclis üyesi dağılımında 2019 yılına göre farklılık oluşabilir.

Malum bu seçimde daha önce CHP adayı Mustafa Bozbey’i destekleyen İYİ Parti, DEM ve diğer partiler seçimlere kendi adayları ile katıldılar. Fakat görünen o’ki İYİ Parti adayı Selçuk Türkoğlu ve DEM Partisi adayı beklentilerin çok altında oy alacaklar. Yani İYİ Parti ve DEM Partisi oylarının çoğunun CHP adayına gitme olasılığı yüksek.

Her ne kadar anketler Cumhur ittifakı adına AK Parti’den aday olan Alinur Aktaş’ın kazanacağını söylese de biz seçimi CHP adayı Mustafa Bozbey’in kazanacağını düşünelim. Böyle olması durumunda ‘Ne olur?’ sorusuna yanıt arayalım.

Öncelikle Büyükşehir meclisinde Cumhur ittifakının 50-55 arasında meclis üyesi kazanarak meclis çoğunluğunu elinde bulundurmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bozbey kazansa da meclisin 3’te 1’i kadar meclis üyesi olacak.

Yani bu tabloda bile Bozbey kazansa da işi pek kolay olmayacak. Olan Bursa’ya olacak.

Bozbey’in Belediye bütçesini bilmesine rağmen gözünü karartarak asla yapılamayacak vaatlerde bulunmasının sırrı da belki de bu.

Zannımca o’da İmamoğlu gibi, “mecliste çoğunluğu olan Cumhur ittifakı beni engelledi” diyecek. “Hükümet musluğu kesti” diyecek. Koskoca 5 yıl algı belediyeciliğiyle geçecek. Belki de 5 yıl sonra Bozbey’e verdiği sözler sorulunca “Hatırlamıyorum” diyecek.

Yani kısacası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.