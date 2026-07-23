Bursa’dan tam 6 bin 800 kilometre mesafe uzaklıkta ki Batı Afrika’nın Somali ülkesindeyim. 4 meslektaşımla gerçekleştirdiğim bu ziyarette ülkem adına gurur duyduğum çok anlar oldu.

5 günlük seyahatimizde Türkiye’nin devasa yatırımlarının yanı sıra, insani anlamda yaptığı faaliyetleri de bizzat görme şansım oldu.

Ara ara Somali’nin başkenti Mogadişu’da ki izlenimlerimi bir yazı diziyle sizlerle paylaşacağım.

Bugün insanlığın yok olduğu bir dünyada, ölümü göze alıp, BM askerlerinin bile girmeye korktuğu yerlere korkusuzca giren İHH’dan bahsetmek istiyorum.

2011 yılına kadar Somali’de yaşanan kuraklık binlerce insanın ölümüne neden oldu. Bir yandan açlıkla sınanan ülke, diğer yandan, terör örgütü El Kaidenin kolu El Şebab ve Deaş’ın bombalı eylemleriyle sarsılıyordu.

Dünyaya yapılan yardım çığlıklarını tek duyan ülke Türkiye oldu. Dönemin Başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2011’de Somali’ye çıkarma yaptı. İşte bu ziyaret nefessiz kalan Somali’ye adeta umut oldu.

Yaşananları yerinde inceleme fırsatı bulan Erdoğan, tüm bakanlıkları ve kurumları harekete geçirerek Somali’ye destek olma kararı verdi. İşte bu dönemde Somali’ye giren İHH, insani anlamda yaptığı çalışmalarla Afrikalıların gönlünde taht kurdu.

Türk Devleti’nin şefkati ve İHH'nın desteği ile ölümler durdu. Herkesin girmeye korktuğu coğrafyada muazzam bir başarı sağlandı.

Deprem bölgelerinde kendini gösterip reklam yapan Ahbapçılar gibi yapmadı. Somali’nin verimli topraklarını keşfeden İHH, tek bir sebzenin dahi yetiştirilmediği ülkede Zemzem Üniversitesi'ni kurarak tarımı güçlendirdi. Somali’de doktorlar, hemşireler , mühendisler yetiştirdi.

Çatışmalarda hayatlarını kaybetmiş ailelerin yetim çocuklarına yurtlar açtı. İlk-Orta ve Lise öğrenimi veren okullar açtı.

Kısacası Somalilere balık tutmayı öğretti. 2011 yılına kadar her gün açlık ve çatışmalarda yüzlerce kişinin öldüğü ülke bugün daha yaşanabilir bir hüviyete bürünmüşse Bursa İHH’nın da bunda emeği büyük.

Bursa İHH Somali’de günü kurtaran projeler değil, kalıcı eserler ve sürdürülebilir politikalarla Türkiye’nin gururu oldu.

Somali Türk Başkonsolosluğu, Maarif Okulları, Tika, Kızılay, Yunus Emre Enstitüsü, Recep Tayyip Erdoğan Araştırma Hastanesi, yine Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türk Askeri üssü , Türk Uzay Ajansı ve Türk Diyanet Vakfı gibi kurumlarla Somali’de adeta tarih yazan Türk Devletine, İHH’da destek oldu.

İHH şimdi de 10.000 katarakt projesiyle görmeyen gözlerin umudu haline gelmiş durumda. Türk bağışçıların 5 bin TL’lik verdiği destekle binlerce kişinin ameliyatları ücretsiz gerçekleştiriyor.

Özel bir hastanede yapılan ameliyatlara bende katıldım. Gördüğüm manzara karşısında etkilenmemek elde değil.

Somali’de ki yaşamın zorluğu, gıdasızlık ve diğer etkenlerden dolayı gözlerde yaşanan katarakt sorunu artık kabus olmaktan çıktı.

Yeniden görmeye başlayan gözler sayesinde hayata yeniden tutunmaya çalışan Somaliler, terörden arındırılmaya çalışan ülkelerinde üzerlerine düşün görevi üstlenmeye hazırlar.

Her birinin selamlarını getirdik sizlere. Türklerin karşılık beklemeden yaptıkları yardımlara minnettarlar.

Bizler 5 gün boyunca zırhlı araçlar ve Somali’de güvenlik görevi yapan askerlerin koruması altında kendini bu ülkeye adayan adamları gördük.

Ailelerini geride bırakarak 6 bin 800 kilometre ötede ki ülkeye kucak açan ve Türkiye’yi bu denli sevdiren devletimizin tüm kurumlarına ve İHH’ya can-ı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygılarımla…