İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaklaşık 800 bin m2’lik devasa alandaki irili ufaklı tüm konut, imalat ve mağazaların bulunduğu bölgede kentsel dönüşüm yapılması için bürokratlarına talimat verdi.

İnegöl tarihinin en büyük dönüşümlerinden birini yaşayacak.

Kentsel dönüşüm hamlesi Osmanbey, Tabakhane, Ankara ve Kasımefendi Caddeleri ile sınırlandırılarak eski mobilya sanayi bölgesinin tamamını kapsayan devasa bir alanda gerçekleştirilecek.

Peki bu alanlar tam neresi?

Pazartesi pazaryeri etrafındaki tüm küçük imalathaneler, Osmanbey Caddesi ile Ertuğrulgazi Caddesi arasında kalan tüm yapılar. Ertuğrulgazi Caddesi ile Bedre Deresi arasında yer alan irili ufaklı tüm imalathane ve mağazalar, Kasımefendi Caddesi ile Osmanbey Caddesi arasında kalan tüm konut ve işyerleri kentsel dönüşüme dahil edilecek.

Daha anlaşılabilir şekilde şöylede diyebiliriz;

Orhaniye Mezarlığı-Mahmudiye Mezarlığı, Kanal İnegöl 2. etabına dahil edilen Bedre Deresi ve Kasımefendi Caddesi arasında kalan bölge.

Bu proje aslında 26 yıldır İnegöl’de konuşuluyordu. Rahmetli Hikmet Şahin’in İnegöl Belediye Başkanı olduğu dönemden bugüne kadar ki süreçte AK Parti’nin ajandasında bu dönüşüm hamlesi yer alıyordu. Ancak kentsel dönüşümle ilgili mevzuatlar günümüzde uygulanabilir hale gelince, Alper Taban tozlu raflardaki dosyayı yeniden çıkardı.

Turgutalp Mahallesi ve Alanyurt bölgesinde gerçekleştirilen kentsel dönüşümlerle tecrübe kazanan İnegöl Belediyesi daha büyük oynamaya başladı. Büyük cesaret isteyen bu dönüşüm gerçekleşirse Başkan Alper Taban, adını İnegöl tarihine altın harflerle yazdıracak.

TOPLAMDA 1800 YER YIKILACAK

Dev dönüşüm eş zamanlı olarak 2 ayrı bölgede olacak. 1. Dönüşüm Bölgesi; 233 bin 200 m2 alanda 479 parseldeki 483 bağımsız binada gerçekleştirilecek. 2. Dönüşüm Bölgesi; 533 bin 900 m2 alanda 1212 parseldeki 1317 bağımsız binada olacak. Toplamda 1800 konut ve işyeri yıkılacak.

SÜREÇ SANCILI VE ZOR OLACAK

Bahse konu olan bu bölgede aktif yaşam ve ticaret olması nedeniyle süreç oldukça zor olacak. Sanayinin etkilenmemesine dikkat edilecek.

İnegöl Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü özellikle sanayi bölgesinin farklı bir lokasyona taşınması noktasında hummalı bir çalışma yapıyor.

Özellikle İMASKOP’un Hamzabey OSB bölgesinde yapacağı yaklaşık 1000 işyeri, kentsel dönüşümün sağlıklı bir şekilde ilerlemesine büyük katkı sağlayacak. Bu nedenle projenin uzun soluklu ve sağlıklı bir şekilde yapılmasına özen gösterilecek. Mümkün oldukça kimse mağdur edilmemeye çalışılacak.

PEKİ ŞUAN NE YAPILIYOR?

Şu an İnegöl Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü öncülüğünde bölgenin durum analizi yapılıyor. Tek tek yapı stokları sayılıyor, güncel bir rapor hazırlanıyor.

Sanayinin kaldırılarak konutlaştırılacağı bölgede yapılması planlanan okul, sağlık ocağı, park ve yeşil alan gibi sosyal donatıların olacağı yerler belirleniyor. Şehir plancıları da bu çalışmaya çok büyük destek veriyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile görüşmeler yapılıyor.

PEKİ DEV DÖNÜŞÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İnegöl’ün en büyük kentsel dönüşüm projesinin startının ne zaman başlayacağına yönelik en net tarihi İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban açıklayacak. Projenin ete kemiğe bürünmesinin ardından Başkan Taban’ın bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ancak aldığım ilk izlenimlere göre yerel seçimler olmadan ilk kazmanın vurulmasını bekliyorum.