Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, İnegöl’de yoğun bir mesai harcadı. Önce AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve yönetim kurulu üyelerince ağırlandı, daha sonra İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret etti.

Basına kapalı olan bölümde tek konuşulan konu İnegöl’dü.

Tek kelimeyle dertli İnegöl.

Hem şehir merkezi hem de kırsal mahallelerde vatandaşlar özellikle bozuk yollar nedeniyle oldukça dertliydi.

Araba tamircilerini zengin eden yol isyanları artık çekilmez bir boyuta erişti.

Tutuklu Belediye Başkanı Mustafa Bozbey döneminde, plansız, düzensiz bir şekilde başlatılan altyapı çalışmaları nedeniyle ilçe halkı kendilerini cezalandırılmış gibi hissediyordu.

Kimi köylerde su, kanalizasyon sorunu, kimi köylerde tarla yolları sorunları git gide artmaya başlamıştı.

Hakeza BUSKİ’de yaşanan sıkıntılar, İnegöl Belediyesi’ni zor duruma düşürecek hamleler git gide ayyuka çıkmıştı.

Mahalle muhtarları ilk kez sinir uçlarıyla oynanmış gibi sosyal medya aracılığı eleştiriler yapmaya başlamıştı.

Hem şehir merkezinde hem de sanayi bölgesinde kazılıp aylarca asfaltlanmayan yollar nedeniyle millet neredeyse kan kusuyordu.

İl olmayı bekleyen bir ilçenin hizmet beklerken, Büyükşehir’in büyük gelirini Nilüfer ilçesine aktaran bir yönetim, yolsuzluk, irtikap ve benzeri birçok suç iddiasıyla mahkum oldu.

İşte tam da böyle bir zaman da göreve gelen AK Parti adayı Şahin Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni patronu oldu.

Geride kalan 2 ay sonunda kadro yenilenmesini büyük oranda tamamlayan Başkan vekili Şahin Biba’dan beklentilerde ziyadesiyle arttı.

Şüphesiz en büyük beklenti içinde olanlar da İnegöllüler.

Az önce çizdiğim bu vahim tablonun olduğu bir dönemde Şahin başkanın İnegöl’ü ziyaret etmesi oldukça önemli ve değerli.

Başkanvekili Şahin Biba, hem AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş hem de İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’dan detaylı brifing aldı.

Ve yapılan görüşmeler sonunda İnegöl medyasına açıklama yapan Şahin Biba, herkesin yüreğine su serpen açıklamalarda bulundu.

Ve anlıyoruz ki, İnegöl’ün altyapı ve bozuk yol çilesi bitecek. Yeni başlayacak altyapı çalışmaları da daha planlı ve kontrollü olacak. Yapılan çalışmalarda İnegöl Belediyesi ve diğer kurumlarla istişare edilerek eş zamanlı çalışmalar yapılacak.

Öncelik, Bozbey yönetiminin kazıp bir türlü asfaltlamadığı yollara verilecek. Ve bu çalışmalar hemen başlayacak.

“Yaparsa AK Parti yapar” sloganıyla yapılacak çalışmaları biz de sizler adına yakından takip edeceğiz.

Yollarıyla, plan ve düzeniyle daha güzel ve daha yaşanabilir İnegöl’ün kısa vadede oluşması dileğimle…