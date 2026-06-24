Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Mutlak Butlan kararının ardından sular durulmuyor. Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın görevden alınmasının ardından, gözler İnegöl İlçe teşkilatına çevrildi.

Şimdi herkesin merak ettiği sorular şunlar;

-Olağanüstü genel kurul kararının alınmasına yönelik noterde imza veren isimlerden biri olan İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin görevden alınacak mı?

-Görevden alınırsa nasıl bir tutum sergileyecek?

-Yeni bir parti kurulması halinde CHP’den istifa edecek mi?

-Yeni bir partinin kurulmasına nasıl bakıyor?

-Özgür Özel’le ilgili düşüncesi ne?

İşte bu sorulara yanıt almak için CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin’i bizzat aradım. Ve merak edilen bu soruları kendisine yönelttim. Şimdi gelelim cevaplara…

Öncelikle Zemci başkan CHP’nin mahkemelerde yargılanır hale gelmesi, CHP içinde bölünmelere yol açacak davranış ve tutumların sergilenmesini istemiyor.

CHP içinde demokratik duruşun kurultaylarda olmasından yana. Yani bir taraf olunacaksa, tek tarafın CHP’nin üst kimliği olması gerektiğini söylüyor.

GÖREVDEN ALINACAK MI?

Zemci başkan her türlü kararın alınabileceği düşüncesinde. “Şimdilik görevimin başındayım. “Her an resmi yazı gelebilir. Gelmeye de bilir. İnanın bende bilmiyorum” diyor.

GÖREVDEN ALINIRSA NE YAPACAK?

Görevden alınırsa ya da ihraç edilirse, saygı duyacağını ve direnmeyeceğini söylüyor.

GÖREVDEN ALINIRSA CHP’DEN İSTİFA EDECEK Mİ?

Zemci Şahin, demokratik mücadelenin parti içinde yapılmasından yana. Bu nedenle CHP’den istifa etmeyi kesinlikle düşünmüyor. 35 yıl hizmet ettiğini söylediği partiden ayrılmasının söz konusu olmadığını belirtiyor.

YENİ PARTİ KURULMASINA NASIL BAKIYOR?

Özgür Özel’in yeni bir parti kurması ya da DSP veya diğer bir partide siyaset yapmasını doğru bulmuyor. Mücadelenin CHP içerisinde olması taraftarı. Atatürk’ün kurduğu partiye sırt çevrilmesi taraftarı değil. Eğer bir mücadele olacaksa, kurultaylarda yapılmalı diyor.

Yaptığım görüşme sonrası edindiğim net intibaya geçeyim şimdi;

Zemci Şahin, kişilerden bağımsız olarak CHP’nin altı okuna oldukça sadık bir yapıda. Kişiler gelir geçer. Sorunlarda gelir geçer. Ancak parti dimdik ayakta. Bu nedenle CHP’yi kişiler üstünde görüyor.

Ancak şunu da ifade edeyim; eğer Özgür Özel parti içinde kalır ve mücadelesini sürdürürse, net bir şekilde Özgür Özel’i destekleyeceğini bana iletti.

Seçilmiş bir ilçe başkanı olarak, CHP’ye hizmet vermekten oldukça mutlu. Parti içinde yaşanan sorunların parti içinde kalması ve demokratik mücadele verilmesi taraftarı.

Yani kısacası olası yeni bir parti kurulması halinde Zemci Şahin CHP ile yoluna devam edecek. Görevden alınması durumunda ise parti üyesi kalacağını ifade ediyor.

Bakalım göreceğiz. Hatta ihraç kararı bile çıksa başka bir partide siyaset yapmayı düşünmediğini de söyledi.

CHP’de neler olacak? Zemci Şahin’le devam mı edilecek? Yoksa dinlendirilecek mi?