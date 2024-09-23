Türkiye’nin 70’e yakın ilini ve onlarca ülkeyi gezmiş bir kardeşinizim. Bugün ülkemde hiç tasvip etmediğim bir alışkanlığı gündeme taşımak istedim.

Gezdiğim hiçbir Avrupa ülkesinde Belediye Başkanlarının posterlerini şehir merkezlerinde görmedim. Buna Balkan ülkeleri ve Asya ülkeleri de dahil. Ancak ne hikmetse ülkemde hangi şehre gitsem Belediye Başkanlarımızın boy boy posterlerini görüyorum.

Buna neden ihtiyaç duyduklarını anlayamıyorum.

Yoksa bu ülkeme has bir kültür mü?

Bizim Belediye Başkanlarımızın öncelikli görevi kendilerini değil, şehri marka haline getirmek olmalı.

Bursa’da şu an Mustafa Bozbey’e taraflı tarafsız herkesin sempati duymaya başladığını gözlemliyorum. Özellikle sağ kesimde de “Bozbey galiba bu işi başaracak” sesleri yükselmeye başladı.

Bazı ücretsiz hizmetler, Bursaspor’a katkısı, vatandaşlarla kurulan direk temas, il ve ilçeler için hazırlanan projeler nedeniyle şimdilik her şey yolunda.

Ancak geçtiğimiz günlerde “Şehrin İtirazı” adı verilen organizasyon sonrası bende yüksek müsaadenizle bir itirazımı dile getirmek istiyorum. Aslında bu itirazım Bursa’da yaşayan her bir ferdin şehrini daha yakından tanıması için bir itiraz.

Gazetede ki arkadaşlarımız zaman zaman sokağa çıkarak halkla röportajlar yapıyor. Bursa’yı ne kadar tanıdıklarına dair sorular soruyoruz. İnanın bana Uludağ’ın hangi ilçeye bağlı olduğunu bile bilmiyorlar.

Bursa’nın fethinden tutun, Bursa’yı kimin fethettiğini bile bilmiyorlar. Müzelerimizi, tarihi camilerimizi, evliyalarımızı, Bursa’nın yetiştirdiği bilim insanlarını, sanatçılarını bile inanın bilmiyorlar. Bursa’mıza has yemekler kadar tanınmıyor hiçbiri.

Demek istediğim şu; gelin sizler öncülük yapın. Billboard alanlarında Bursa’mızı tanıtın bize. Nerede ne var öğretin bize.

Burfaş kafelerde çay ve kahve pet bardaklarının her birinde müzelerimiz, tarihi han ve camilerimiz, park alanlarımız, sahillerimiz, sanatçılarımız, bilim adamlarımızla ilgili bilgiler olsun mesela.

Sizler diğer belediye başkanlarının yaptığı gibi kendinizi değil, şehrinizi markalaştırarak örnek bir model olun. İnanın bana dokunduğunuz her insan sizi zaten marka yapacaktır.

Eskişehir’de markalaşan Yılmaz Büyükerşen gibi neden Bursa’mızda halkın kahramanlaştırdığı, markalaştığı bir belediye başkanı çıkmasın…

İtirazıma kulak vermeniz dileğimle…